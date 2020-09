Marcel·la Bassolas (Casa Vilalta): Omplint les llars de Sabadell amb ànima

El petit comerç aporta proximitat, un valor que Marcel·la Bassolas coneix de primera mà. Ella és la tercera generació al capdavant de la Casa Vilalta, la històrica botiga de decoració i elements per a la llar i joguines del carrer de l’Escola Industrial, situat al centre de la capital vallesana.

El negoci va obrir les portes just abans de la Guerra Civil. “Es va inaugurar el 1934, però no era on es troba avui dia, sinó al carrer Fondo”, explica Bassolas, referint-se al que avui es coneix com a carrer de Sant Cugat. Llavors era una botigueta molt petita, on venien plats i olles, estris bàsics per a la llar.

L’impulsor va ser Josep Vilalta, avi de la Marcel·la, que es va aliar amb uns familiars per posar en marxa el projecte. “Quan comencen, per funcionar, ho van combinar fent de firaires per tot Espanya amb un camió, venent el mateix que tenien a la botiga”, explica Bassolas.

Passada la guerra, van fer un primer salt, canviant la botiga de lloc i instal·lant-se en una antiga casa pairal que s’aixecava on avui hi ha el Museu de l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont. Poc després, es van fixar en un local que hi havia al costat d’una botiga de caramels que hi havia a tocar. “Al costat hi havia un magatzem de gra, es van entendre i a la dècada del 1960 s’hi van mudar, que és el lloc que avui dia coneixem com a Casa Vilalta”, argumenta.

Bassolas sempre hi ha tingut un peu posat, des de petita, però no va ser fins que va tenir uns 25 anys, aproximadament, que va entrar-hi a treballar de manera “oficial”. Des de llavors, el negoci s’ha anat ampliant, incorporant al catàleg productes centrats en estris per a la llar, altres elements d’ús quotidià, de decoració, i joguines, algunes d’elles tradicionals i fetes amb elements com ara fusta, i d’altres més modernes.

“Els canvis han estat constants, i sempre hi ha qui entra per primera vegada a la botiga, atreta per allò que oferim”, diu Bassolas. Ara, les mesures vinculades a la prevenció de contagi del coronavirus s’han sumat a la seva rutina diària, que ara ja encara la campanya de Nadal amb la mateixa il·lusió dels últims anys.

