Una carbassa gegant ocupa un bar de Can Puiggener

El bar Carreras, ubicat a Can Puiggener, ha rebut una carbassa gegant de 60 quilograms. L’Antonio Carrillo, un veí del mateix barri que té un hort a l’entrada de Castellar del Vallès, va portar aquesta carbassa que ell mateix havia cultivat. Per transportar-la fins allà, però, van haver d’intervenir dues persones. "La volíem sí o sí, la gent se sorpren moltíssim", expressa Toñi Álvarez, propietària del restaurant. Avança que de moment la carbassa es quedarà intacta al bar, però ja estan maquinant una idea per Halloween.

Publicitat

Publicitat