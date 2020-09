El Sabadell torna al futbol professional amb una dolorosa derrota a la recta final (2-1)

Missió impossible. El Sabadell, 5 anys després, ha tornat al futbol professional amb una dolorosa derrota en el minut 87 a Vallecas. S'ha avançat en el marcador amb un magistral llançament de falta de Juan Hernández en el minut 20, perè el Rayo Vallecano, superior, ha capgirat el marcador a la segona part. La lesió d'Aleix Coch ha estat un contratemps insalvable.

Era una prova de foc, davant d'un dels candidats a lluitar a la zona alta com el Rayo Vallecano, i a més el conjunt arlequinat només ha pogut viatjar a Madrid amb 16 futbolistes amb fitxa del primer equip. S'han quedat a casa homes importants com Ángel Martínez (sancionat), Pedro Capó, Edgar, Adri Cuevas, Xavi Boniquet i Aarón Rey per diferents problemes físics. Han completat la convocatòria jugadors del filial i juvenil i un tercer porter, Froilán. Això ha propiciat un fet curiós: només han aparegut a l'onze inicial 5 protagonistes de la temporada anterior -inclòs Antonio Romero, que debutava en partit oficial d'arlequinat- i 6 dels 7 fitxatges fets fins ara. Només ha quedat fora el porter Fuoli.

Ha costat arrencar. Entre els nervis del debut, que han provocat moltes imprecisions, i l'altíssima pressió a dalt del Rayo, els primers minuts han estat de patiment arlequinat. Mackay ha conjurat un xut d'Alvaro i el travesser ha rebutjat una canonada d'Oscar Trejo. Una internada de Guruzeta invalidada per fora de joc ha trencat la iniciativa del conjunt madrileny i el definitiu punt d'inflexió ha arribat en el minut 20. Un contracop d'Heber ha provocat una falta prop de l'àrea que Juan Hernández ha transformat de manera impecable. Ha col·locat la pilota ajustada al pal dret, sorprenent al porter Miguel Ángel Morro. El jugador murcià cedit pel Celta de Vigo s'ha convertit en el primer golejador arlequinat en el retorn al futbol professional. El 0-1 ha tranquil·litzat el Sabadell, que ha sabut controlar millor el joc fins al descans. Tot i això, el Rayo ha vist anul·lat un gol de Velázquez per un clar fora de joc.

Lesió d'Aleix Coch

L'inici de la segona part ha començat amb bones sensacions del Sabadell que s'han estroncat de cop amb la lesió d'Aleix Coch. El tarragoní, que estava fent un partit imperial, ha topat amb un jugador local i ha sortit malparat, amb un fort cop a la cama. Ha estat substituït per Jesús Olmo, que reapareixia més de 13 mesos després i ho ha notat. Sense Aleix, el desconcert s'ha apoderat del Sabadell defensivament. El travesser, dues vegades més, i la bandereta de l'assistent invalidant un gol del Rayo, han salvat els arlequinats. El local Santi Comesaña s'ha convertit en un malson amb les seves arribades constants a l'àrea i a la tercera ocasió, ha batut Mackay amb un cop de cap tot sol a l'àrea petita. L'acció, per cert, ha estat de nou revisada pel VAR, però s'ha donat per vàlida.

El Sabadell, sense pilota, ja només treia aigua i Antonio Hidalgo ha mogut la banqueta per buscar oxigen. Han entrat Óscar Rubio i Néstor per Víctor i Juan Hernández. Tot i mantenir-se la possessió del Rayo, el conjunt arlequinat ha aconseguit canviar la dinàmica. Fins i tot ha gaudit d'una gran oportunitat en l'únic contracop de la segona meitat conduït per Heber, però la rematada final de Néstor s'ha perdut per sobre del travesser.

En els últims minuts ha esgotat els canvis Hidalgo amb l'entrada de Josu, per un Jaime Sánchez que també s'ha retirat amb molèsties físiquesi una targeta groga, i el jove David Astals, un noi de la casa que debutava al futbol professional. L'objectiu era resistir, però s'ha pagat molt car una errada en el minut 87. Un servei des de la cantonada ha trobat la còmoda rematada del central Catena amb el peu. Inexplicable. Són els detalls de la Segona A que costen punts. Tocarà aprendre.

Publicitat

Fitxa Tècnica

Rayo Vallecano: Morro; Velázquez, Mario Hernández (Advíncula, m. 71), Catena, Fran Garcia, Mario Suárez (Oscar Valentín, m. 53), Santi Comesaña, Isi, Oscar Trejo (Andrés Martín, m. 53), Alvaro Garcia, Yacine Qasmi (Pozo, m. 71).

Sabadell: Mackay; Jaime Sánchez (Josu, m. 83), Aleix Coch (Jesús Olmo, m. 53), Grego Sierra, Cornud, Undabarrena, Víctor Garcia (Ó. Rubio, m. 60), Antonio Romero, Guruzeta, Héber Pena (Astals, m. 83) i Juan Hernández (Néstor, m. 60).

Àrbitre: José Daniel Trujillo Suárez (Comitè tinerfeny). Grogues: Mario Suárez; Undabarrena i Jaime Sánchez.

Gols: 0-1, minut 20: Juan Hernández, 1-1, minut 64: Santi Comesaña; 2-1, minut 87: Catena.

Incidències: Partit disputat a l'estadi de Vallecas, a porta tancada. El Sabadell ha jugat amb la segona equipació.

Publicitat