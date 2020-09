Hidalgo: "Hem de tenir la pilota per no patir tant"

Les reaccions d'Antonio Hidalgo després de l'estrena amb derrota a Vallecas (2-1)

Valoració del partit: Durant el partit hi ha hagut diversos moments. Crec que hem començat bastant bé, trobant superioritats amb l'Heber i el Juan a l'esquena de Comasaña i Suárez i amb el gol. A partir d'aleshores, però, ells ens han començat a empènyer amb centrades laterals, tot i donar un cop de mà al Jaime amb l'ajuda del Víctor.

A la segona meitat, hem sortit bé però de mica en mica el Rayo ens ha anat tancant obligant-nos a defensar enrere. La intensitat que posa el Rayo és brutal, pressionant a dalt, sense deixar-te sortir. Té jugadors que marquen la diferència com Álvaro o l'Isi.

Substitució Aleix Coch: Ha hagut de demanar el canvi perquè li costava molt continuar.

Ha estat un cop, però veurem que té l'Aleix.

El gol de la derrota al 88. Dos gols, dues rematades sense oposició: Hem de resoldre aquestes situacions. La pilota ha arribat al mig de l'àrea amb massa facilitat. Hem de cuidar aquests detalls. Nosaltres, però, també hem tingut les ocasions del Josu i el Néstor, tot I que crec que l'Heber tenia situació per acabar. Hem de tenir la pilota per no patir tant.

El Sabadell, castigat per les lesions: Nosaltres necessitem a tots els jugadors per poder competir. Necessitem aquests recanvis. Sortir avui no era fàcil en la situació que ens trobàvem i ho han fet molt bé. El Chino (David Astals) ha debutat a la Segona Divisió. Esperem que de cara a Mallorca puguem recuperar algun jugador.

El plantejament del Rayo: No m'ha sorprès. El Rayo està en bones mans I l'Andoni els hi dóna aquest punt d'agressivitat. Té molts bons futbolistes. Espero i desitjo que facin una bona temporada.

