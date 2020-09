Salut vol ampliar tres CAPs per evitar el col·lapse

El Departament de Salut estudia ampliar alguns centres d’atenció primària (CAP) de Sabadell per guanyar espai i millorar l’atenció a la ciutadania davant l’augment de l’activitat generat per la pandèmia. Veïns, entitats i institucions coincideixen que diversos centres estan tensionats, al límit, i necessiten créixer, i més ara que ha augmentat considerablement la capacitat de fer proves PCR i a tots els centres hi ha un doble circuit d’atenció per al que és coronavirus i el que no. I, amb tot això, mantenint la distància de seguretat.

La directora del CatSalut a l’àrea Vallès Occidental Est, Núria Serra, explica que “estem pensant a ampliar l’espai d’alguns CAPs. Estem estudiant si podem fer-ho perquè la necessitat d’espais és molt important”, explica. Les possibilitats impliquen créixer en casos en què la mateixa estructura ho permet o gràcies als metres quadrats que hi ha al voltant. Per les característiques del projecte, que implicaria fer obres, Serra avisa que no serà una solució immediata, ja que tot just s’està començant a plantejar. Si bé el CatSalut no indica els CAPs afectats, algunes fonts coneixedores del cas apunten que es treballa la possibilitat d’ampliar els centres d’atenció primària de la Creu Alta, Sud i Creu de Barberà. No es descarta que l’Ajuntament pugui cedir espais dels centres cívics per aconseguir l’objectiu d’evitar la saturació del sistema sanitari.

Problemes d’espai i de personal

On hi havia una sala d’espera ara hi ha cadires precintades o molt poques disponibles. I, en canvi, a l’entrada dels centres d’atenció primària s’hi esperen els seus usuaris, mantenint la distància de seguretat. És la principal situació que descriu la realitat dels CAPs, on gran part de la feina se centra a fer proves PCR –i més ara que han començat les escoles– i el seguiment dels aïllaments i els contactes estrets.

“Els professionals treballen amb dificultat”, reconeix Núria Serra. Alhora, la directiva apunta que una de les claus és seguir potenciant les noves tecnologies, com la videoconsulta, que ha arribat per quedar-se. A hores d’ara tots els CAPs funcionen amb normalitat menys el consultori local del Poblenou, que continua tancat perquè no s’hi pot garantir el doble circuit de pacients Covid i no-Covid. Entre les queixes de la població, una de recurrent és el mal funcionament de les línies telefòniques. “Rebem moltes trucades. No és que no vulguem agafar el telèfon, però potser falta més gent per fer-ho”, explica un professional del CAP Centre. On des de la setmana passada hi ha torna a haver novetats és a la zona nord. El CAP Concòrdia ha recuperat l’atenció als adults i als infants assignats a aquest centre més la pediatria dels CAPs Creu Alta i Can Rull. Tanmateix, les visites pediàtriques dels CAPs Nord i Ca n’Oriac es fan en aquest últim. Núria Serra defensa els canvis, temporals, perquè formen part de la transició a un nou model de concentració de l’atenció pediàtrica que amb el temps s’estendrà a tota la ciutat –i tot Catalunya–. L’executiva de Salut argumenta que actualment els professionals pediàtrics no volen treballar aïllats i “ens costa molt cobrir places de pediatria amb especialistes”. Si bé la ciutadania ho pot veure com que perd la proximitat del servei, Serra destaca que “és una millora compartir entre diferents professionals. I una manera d’assegurar que tenim especialistes”.

En aquesta línia s’ha pronunciat en una carta dirigida al CatSalut l’Equip de Pediatria Unificada Zona Nord, que demana tornar a centrar la seva feina en un CAP. “Si estem juntes, és molt més senzill garantir circuits separats, cobrir baixes, etc.”, apunta la infermera pediàtrica del CAP Nord Laura Muñoz, que afegeix que “el problema real és que no hi ha espais en els centres d’atenció primària per fer les tasques no assistencials”.

El problema amb els espais ve de lluny, en part també des que el 2018 es van introduir noves places de salut mental. La Primària té ara més professionals, s’ha dotat de més treball social sanitari a part del municipal i s’ha dotat del programa d’atenció a la salut mental en l’àmbit comunitari, de manera que “tenim psiquiatres i psicòlegs cada setmana amb dificultats per ubicar-los i vam començar a veure la gran necessitat dels espais”.

15 aïllats al Verdi

En aquests moments, una part del Gran Hotel Verdi està funcionant com a hotel d’aïllament, amb 15 persones actualment. Des de l’1 de juliol, quan es va reactivar el dispositiu que ja s’havia posat en marxa a la primavera, hi han passat 271 persones segons les dades de Salut. La situació s’analitza cada dia des del departament i de moment es compta que es puguin utilitzar 70 places hoteleres.

L’hospital de campanya

La intenció del CatSalut és que el Taulí mantingui tant com sigui possible l’activitat no relacionada amb la Covid-19 per no contribuir a augmentar més les llistes d’espera ni demorar les visites. Per això, la intenció és que el Taulí pugui mantenir sempre una planta per als casos no-Covid, utilitzar l’Hotel Verdi i obrir l’hospital de campanya a la Pista Coberta d’Atletisme quan l’establiment hoteler estigui ple. Si s’haurà d’arribar a aquest punt, de moment, no se sap, tot i que la mirada està posada en els mesos de novembre i desembre.

