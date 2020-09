La policia frustra un presumpte robatori de cablejat de telefonia

Efectius de la Policia Municipal de Sabadell van intervenir dissabte en una actuació que va frustrar un presumpte robatori de cablejat de telefonia. Els fets van tenir lloc a migdia, al carrer d’Alemanya amb la Rambla, i van acabar amb la identificació de cinc persones.

També durant la intervenció, els agents van requisar eines i estris que serveixen per retirar cables: generador elèctric, dos cabestrants, un ventilador i una mànega, entre altres aparells.

Els fets es van produir quan un operari d’una empresa de telecomunicacions va observar un grup de persones que estaven retirant cablejat i va avisar els agents, atès que no li constava que ningú estigués fent aquesta tasca de manera autoritzada a la zona. Quan van arribar els agents no hi havia ningú al lloc indicat, però sí dues furgonetes amb cinc persones discutint amb l’operari. Se les va identificar.

En la inspecció dels vehicles, els agents van trobar estris que serveixen per a l’extracció de cablejat. També identificacions falses d’empreses de telecomunicacions. A més, es va immobilitzar un dels vehicles per manca d’assegurança en vigor.

