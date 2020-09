Un 80% dels MIR del Taulí s’adhereixen al primer dia de vaga, segons Metges de Catalunya

Uns 150 metges interns residents (MIR) del Parc Taulí estaven cridats, ahir dilluns, al primer dia de vaga del col·lectiu per reclamar millores laborals. Segons l’organització, Metges de Catalunya, el seguiment a l’hospital sabadellenc va ser del 80% dels convocats, deu punts percentuals més baixa que l’adhesió que el sindicat va donar d’arreu del país.

Ara bé, aquesta dada contrasta amb la que el departament de Salut va xifrar el seguiment del primer torn de la vaga als centres hospitalaris de Catalunya: Va calcular un 37%.

Els MIR denuncien la “degradació” que pateix el sistema de formació, sobretot arran de les retallades aplicades a partir del 2010. En aquests anys, alerten un manifest escrit, “s’ha anat produint una progressiva reducció de la formació i un augment de la prestació de serveis assistencials”, de manera que la figura del metge en formació ha evolucionat cap a la del “treballador precari”.

Publicitat

En els moments més durs de la pandèmia, a més de suspendre’ls les rotacions formatives, també van veure el sou disminuït, perquè els sanitaris es van organitzar en torns de 12 hores durant les primeres setmanes de la covid-19, sense guàrdies. La retribució de la jornada ordinària, sense les guàrdies, oscil·la entre els 900 i 1.100 euros en el primer any de residència.

Més durada de la vaga?

El portaveu del comitè de vaga, Àlex Mayer, ha anunciat que han registrat una nova petició d’aturada, de cinc dies, per la setmana que ve per si no obtenen respostes concretes a les reivindicacions. Tanmateix, Mayer ha assegurat que des del comitè tenen voluntat de negociar.

Publicitat