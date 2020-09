La definitiva lesió d'Aleix Coch accelera l'operació per un central

Les bones sensacions d'ahir s'han girat en males notícies només 24 hores després. Semblava que el contratemps d'Aleix Coch al camp del Rayo Vallecano havia quedat en un cop dolorós i un ensurt i fins i tot es tenia gairebé la certesa que podria estar en condicions de jugar el pròxim diumenge al camp del RCD Mallorca. Però no serà així. Les proves mèdiques efectuades aquest dimarts per descartar alguna mena de lesió han tingut un resultat decebedor: el central tarragoní pateix una petita ruptura al vast extern de la cuixa esquerra, conseqüència de la topada amb el jugador del Rayo. Els serveis mèdics del club no es mullen en el temps de recuperació, però tot apunta a un mínim de dues a tres setmanes.

Una pèssima notícia per a Antonio Hidalgo, qui es queda pràcticament amb només tres centrals com Jaime Sánchez, Grego Sierra i un Jesús Olmo que encara no té el ritme de competició després de més d'un any d'inactivitat. Tampoc pot recórrer a Pedro Capó, lesionat, i aquesta situació ha encès les alarmes a les oficines de la Creu Alta. El director esportiu, Jose Manzanera, ha accelerat l'operació per fitxar un central i no es descarta que es faci efectiva aquesta mateixa setmana. De fet, ja era una de les previsions abans de la lesió d'Aleix Coch, però ara s'ha convertit en una prioritat absoluta.

Sobra la taula hi ha diverses opcions, però una que agrada i ha desvetllat el portal @eldesmarque és el jove jugador del R. Saragossa, Enrique Clemente. Es tracta d'un central d'1,80 m amb molta projecció que la temporada anterior va ascendir del filial al primer equip, participant en 20 partits del primer equip a Segona Divisió A. El problema pot ser la seva elevada fitxa i el Sabadell es podria plantejar la cessió per part del club aragonès. El límit salarial continua ofegant al club arlequinat per acabar de tancar la plantilla. A més del central, es treballa intensament en la incorporació d'un davanter de referència. Ara mateix, només està disponible Gorka Guruzeta perquè Edgar Hernández estarà unes quantes setmanes fora de combat després de confirmar-se que pateix una lesió al semitendinós dels isquiotibials de la cama esquerra.

