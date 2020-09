FOTO i VÍDEOS: Una important carretera vallesana, inundada per un fort aiguat

A Sabadell, tot i que aquest dimarts a la tarda hem sentit tronar de valent, el temps ha aguantat i el sol ha lluït. No ha estat així a ben pocs quilòmetres de distància, on un aiguat ha fet acte de presència per sorpresa.

La Garriga de mar.

(El Corsa que hi ha tot sol enmig del no-res aquàtic ha quedat negat fins a les finestres) pic.twitter.com/D5B3bmoqoJ — Roger Prims (@Sistomatiques) September 22, 2020

La principàl afectació d'aquest xàfec s'ha concentrat a la carretera C-17 a l'alçada de la Garriga, al Vallès Oriental. La via ha estat totalment tallada en tots dos sentits.

BONA TARDA LA GARRIGA ❤️ pic.twitter.com/Tj4fspJtxU — Montserrat Dameson ✨ (@damesonpareras) September 22, 2020

Com a conseqüència de la pluja, la calçada ha quedat inundada. El tall ha estat entre les 16.45 i les 17.25 h. A mitja tarda es mantenia un carril tallat en sentit Barcelona i s'han registrat retencions de 6 quilòmetres.

Una intensa tempesta a #laGarriga, acompanyada de vent i calamarsa ha deixat entre 80 i 150 l/m². La tempesta ha provocat inundacions i desperfectes a carrers i habitatges. Molta precaució #VallèsOriental #INUNCAT pic.twitter.com/zMAyKHJIii — Ajunt. la Garriga 🎗 (@ajlagarriga) September 22, 2020

Pel que fa a la línia de Rodalies, la R3, s'ha hagut de tallar la circulació de trens.

