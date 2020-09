La seu de la Fundació Bosch i Cardellach serà el novembre una oficina bancària de la Caixa d'Enginyers

Tot i que les portes encara estan identificades amb l’escut de la Fundació Bosch i Cardellach (FBiC), el número 18 del carrer de la Indústria fa mesos que ha deixat de ser-ne la seu. En canvi, en el mateix espai, la nova oficina de la Caixa d’Enginyers, la primera que hi haurà a la ciutat, cada dia és més a prop d’obrir-se. Fonts de la cooperativa de crèdit auguren que serà aquesta tardor. Concretament, el mes de novembre. Tanmateix, també matisen que de moment no hi ha “una data oficial”.

En aquests moments, part de les obres se centren en el que serà l’espai que farà la funció de caixer automàtic, que quedarà al costat de les oficines. A més, en una altra part de l’edifici, amb accés propi, s’hi instal·larà la Delegació del Vallès del Col·legi d’Enginyers i la Mútua d'Enginyers, ja que les entitats, que ocuparan la primera planta del local, mantenen un acord de col·laboració.

La majoria d’oficines de la Caixa d’Enginyers estan situades a Barcelona. A la comarca, però, també n’hi ha a Sant Cugat i a Terrassa. “El Vallès és un dels eixos industrials de Catalunya amb un teixit empresarial molt rellevant, on creiem que podem oferir un bon servei”, expressa l’entitat, que assegura que “la nova oficina és el resultat de la creixent demanda de serveis que ha experimentat l’entitat al territori i la voluntat d’oferir un tracte personal i de proximitat, complementat amb la banca on-line”.

Publicitat

El local, propietat de la FCS

El local del carrer de la Indústria és propietat de la Fundació 1859 Caixa Sabadell (FCS). En principi, l’espai estava cedit gratuïtament a la Fundació Bosch i Cardellach fins al 2030. Finalment, els van oferir una nova seu, al carrer d’en Font, on es van traslladar el passat mes de febrer. Amb el nou lloguer, la FCS obtindrà un rèdit de 50.000 euros anuals.

Publicitat