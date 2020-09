Gent gran, a càrrec del repartiment d’aliments

Són els més vulnerables, però també els més solidaris. Més del 75% dels voluntaris que fan funcionar el Rebost Solidari o Càritas són persones més grans de 65 anys. Tot i que les mateixes entitats han procurat posar a segona línia la població de risc, el repartiment d’aliments del Rebost Solidari continua en mans de voluntariat que ja està jubilat. “Hi ha hagut persones que han decidit aturar la seva tasca, però moltes altres continuen al capdavant del repartiment”, sosté Santiago Fuentemilla, president del Rebost Solidari.

Aquestes baixes voluntàries han coincidit amb un increment de l’activitat: durant els últims mesos, el nombre d’usuaris que atenen el conjunt de les entitats que conformen el Rebost ha crescut un 42% respecte al març, fins a assolir un total de 2.700 famílies. Rebost Solidari assegura que tot i això s’està condicionant el repartiment de lots amb les indicacions de les autoritats sanitàries.

Des del 21 de maig, quan es reprenia el repartiment presencial, tots els centres habituals es troben actius, a excepció de dues entitats. Una d’elles, l’ONG Bona Llavor Diaconia, torna a recuperar l’activitat a principis d’octubre. Àngela Raurell, voluntària de 73 anys que forma part d’aquesta ONG, no té sensació de risc malgrat que és col·lectiu vulnerable: “No tinc cap mena de por, si ens cuidem, podem tornar a cuidar dels altres”, explica.

Ella es va quedar repartint lots d’aliment tota sola el passat 3 d’abril, l’últim dia que el centre obria les portes. “Així, no hi havia risc de contagi entre companys”, assegura. El responsable de l’ONG, però, va decidir tancar-la per prevenció i, des d’aleshores, els usuaris adscrits a aquest centre s’han derivat a Fira Sabadell, on la Creu Roja encara reparteix aliments.

Els casos de Creu Roja i Càritas

Malgrat que Càritas també està formada per un 75% de gent gran, ara són els voluntaris més joves els que atenen les necessitats de les persones sense llar i s’encarreguen del repartiment d’esmorzars cada matí. “S’ha reduït molt el nombre d’activitats, per això els més grans estan a casa”, explica Joan Saborido, portaveu de Càritas Diocesana de Sabadell. Els protocols, tot i que s’han suavitzat respecte al maig, continuen sota lupa. “L’entrada és esglaonada i en grups reduïts”, comenta Saborido. També a la Creu Roja, el voluntariat més jove capitaneja el repartiment. “Els més grans no venen per prevenció”, expliquen fonts de l’entitat.

Sigui com sigui, les organitzacions han extremat precaucions per cuidar els voluntaris i poder continuar amb la seva tasca social “reduint el risc al mínim”, explica Eli Estrada, portaveu del Centre Familiar Cristià, que assegura que la feina dels voluntaris “és imprescindible”, ara més que mai. De fet, ella i els seus companys han passat d’atendre una trentena de famílies a més de 60.

