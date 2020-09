Multes de fins a 3.000 euros per actes incívics a Sabadell

Sabadell endurirà la resposta sobre l’incivisme a cop de talonari. Les multes per mals comportaments a l’espai públic s’elevaran fins als 3.000 euros, segons l’esborrany de l’ordenança de Civisme i Convivència a què ha accedit aquest diari. El marc regulador –de nova creació– castigarà les conductes masclistes i la promoció del consum de prostitució, afegirà més control sobre el consum d’alcohol i drogues, i perseguirà el vandalisme. Un seguit de prohibicions que es traduiran aviat en multes més elevades.

Els botellons –considerats avui una infracció lleu– avui estan castigats amb una sanció de fins a 400 euros. Amb el canvi normatiu, aquesta sanció –com tots els altres supòsits– tindran tres graus d’infracció. Les sancions es dividiran per trams, segons la gravetat: lleus (fins a 750 euros), greus (751,01 a 1.500 euros) i molt greus (1.500,01 a 3.000 euros). Què definirà si una infracció és greu o no? L’avantprojecte assenyala factors com la reincidència –en un període d’un any–, el valor dels danys causats i el grau d’intencionalitat, entre altres. En el cas del consum d’alcohol a la via pública, quedarà prohibit entre les 23 h i les 8 h.

La nova ordenança es va començar a gestar el 2017, durant el govern quadripartit. Ara, l’executiu de Farrés ha refet part de l’articulat. I, segons assenyalen fonts municipals, ha duplicat l’import que s’havia pensat per a algunes sancions. L’esborrany s’haurà de debatre ara amb l’oposició i després s’haurà d’aprovar per ple –amb un període d’al·legacions pel mig–. Caldrà esperar fins al 2021 perquè entri en vigor una norma que inclou, de moment, 64 il·lícits.

Assetjaments sexuals

La norma posarà límits a l’assetjament sexual en l’espai públic. Fregaments de parts íntimes i no íntimes, xiulets, mirades lascives... Es prohibirà i sancionarà qualsevol comportament amb connotacions sexuals no desitjades tant al carrer com en els equipaments municipals i autobusos. Així ho proposava el Servei d’Integració i Atenció a la Dona (SIAD) després de diversos episodis que han marcat la ciutat, com la violació múltiple de Can Feu. A banda, l’ordenança també aborda el registre audiovisual: es restringeix fer fotos o gravar una persona o parts del seu cos sense consentiment previ. L’exhibicionisme i la masturbació pública també s’inclouen entre les prohibicions. En la mateixa línia, no es permetrà cap conducta que promogui la prostitució.

Més enllà d’allò estrictament sexual, es prohibirà qualsevol conducta que fomenti l’odi i la discriminació. Això s’aplicarà al carrer però també als balcons i terrasses de particulars, on es restringiran les banderes i símbols considerats discriminatoris.

Venda ambulant

La venda ambulant no autoritzada estarà més perseguida. Això afectarà els seus autors i també els consumidors: quedarà prohibit consumir els seus productes al carrer. De la mateixa manera, es restringirà la venda d’objectes, com mocadors de paper, i netejar els vidres del cotxe sense previ consentiment.

Publicitat

Propietat privada

La Policia Municipal tindrà més marge per poder intervenir sobre grafits realitzats a la façana d’un privat –sempre si abans ho ha notificat el propietari–. Si la pintada es fa sobre un edifici recollit al Pla de Patrimoni, es considerarà un agreujant a l’hora d’imposar una sanció. La mesura afectarà directament els grafiters, però també els propietaris que vulguin tenir un mural artístic a la seva propietat: l’Ajuntament es reservarà el dret d’autoritzar o no si un grafit pot lluir en una façana, per exemple.

Mediació i menors

Els sorolls, la falta de neteja i les olors també estaran limitades. Més enllà de les sancions, l’ordenança preveu, tal com demanava el govern anterior, un servei de mediació comunitària de conflictes veïnals. En el cas dels menors incívics, podran rescabalar els seus actes amb treballs de reparació i cursos.

Govern i oposició, a dialogar

La nova ordenança es troba en una fase avançada, però el redactat encara és preliminar. Falten les aportacions dels grups polítics, que el començaran a debatre properament i també un període d’esmenes obert a la ciutadania. Tota l’oposició –ERC, Crida, Ciutadans i Junts– té clar que vol incidir en la nova regulació. Des d’ERC, la regidora Glòria Llobet celebra que el govern Farrés mantingui una proposta de l’executiu anterior. Al mateix temps, però, lamenta que l’esborrany “no és ben bé allò que s’havia treballat en un inici”.

La Crida no amaga la seva insatisfacció. “El redactat de l’esborrany ens porta a pensar en èpoques passades, quan les associacions de veïns trucaven al regidor de torn i la resposta de l’Ajuntament era: ‘Jo t’ho arreglo’”, assegura la portaveu, Nani Valero, que demana no convertir Sabadell en “l’oest americà” a base de “perseguir a la ciutadania”. Demana, en aquest sentit, més mediació.

El tinent d’alcaldessa i regidor de Seguretat, Jesús Rodríguez, més optimista, destaca que la nova norma suposarà poder intervenir més en l’incivisme a les comunitats de veïns i també en els casos de assetjament sexual.

