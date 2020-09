L’Ajuntament acorda amb els veïns no remodelar la plaça de la Vall d’Aran

El Govern municipal ha accedit a no remodelar la plaça de la Vall d’Aran, situada a la Plana del Pintor. L’Associació de Veïns va expressar el seu malestar després que en el mandat anterior l’executiu va aprovar reurbanitzar aquesta plaça, amb uns canvis que des de la junta no es veien amb bons ulls. Ara han arrencat el compromís del consistori per no dur a terme els canvis, i destinar l’import previst per als treballs, uns 614.000 euros, a fer altres obres de millora arreu del barri.

“Els canvis que s’havien plantejat no comptaven amb el nostre vistiplau, no hi estàvem d’acord des d’un inici”, explica Manuel Lorenzo, secretari de l’associació veïnal.. Tant és així que van demanar en reiterades ocasions que es replantegés el projecte. “Proposaven retirar diverses places d’aparcament , i els vam plantejar que la plaça no fos més gran que ara”, afegeix,

D’aquesta manera, representants de la junta es van reunir al juliol amb representants del Govern, que van accedir a frenar la remodelació en no trobar sintonia amb els veïns. “Es va acordar que els diners que estaven previstos per a remodelar la plaça es destinarien a altres treballs que cal dur a terme en diferents racons del barri”, apunta Lorenzo.

Millores pendents

D’aquesta manera, s’accedeix a no tocar la plaça, si bé es preveu poder remodelar l’àrea de jocs infantils que hi ha. Un dels elements de millora que es duran a terme es centrarà al Parc del Nord. “Hi tenim un punt d’aigua que fa temps que no funciona, a la zona de les palmeres, i ara es restaurarà”, apunta el representant veïnal.

Un altre dels punts on es vol treballar és el carrer Caucas, on es preveu retirar els arbres, uns pollancres que han quedat envellits, i arreglar la vorera, que és estreta. Pel que fa al col·legi La Floresta, els veïns han demanat poder ubicar un nou pipican, mentre que el que ja existeix a darrera de CIPO podria reduir-se, si les seves peticions encaixen en els plans de l’Ajuntament.

Per tot plegat, el compromís que van arrencar és que els 614.000 euros es puguin destinar ara a resoldre aquestes i altres peticions vinculades a fer millores puntuals arreu del barri.

