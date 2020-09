El Taulí dona la benvinguda a 54 nous MIR

L'auditori del Parc Taulí ha acollit aquest divendres l'acte de benvinguda als nous metges interns residents, els MIR. Es tracta de 54 professionals entre metges, infermers, psicòlegs i farmacèutics.

Com ja està sent habitual, l'acte s'ha hagut d'adaptar a les mesures de prevenció del coronavirus, motiu pel qual les mascaretes, el gel hidroalcohòlic i la distància interpersonal han estat ben presents. Els MIR han acabat el grau de Medicina i han aprovat l'examen MIR que els dona accés a l'especialitat que han escollit per continuar formant-se entre dos i cinc anys més.

Després de la vaga

L'entrada dels nous residents arriba just després de la vaga que van dur a terme dilluns, dimarts i dimecres els ja MIR a tot Catalunya i que al Taulí va tenir un seguiment del 85% segons el sindicat convocant, Metges de Catalunya. Els metges interns residents reclamen millores a nivell formatiu, laboral i retributiu.

