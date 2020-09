Sabadell dedica un emotiu homenatge a Eduard Gutés

El president del Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Sabadell, Eduard Gutés, ha rebut un homenatge sorpresa aquest vespre a la seu de l’organisme, al carrer de Calassanç Duran, 144 (Sol i Padrís). L’acte ha reconegut la trajectòria de Gutés i a causa de les restriccions de la pandèmia ha comptat amb una petita però molt significant representació de les entitats i institucions de la ciutat i també es va poder seguir per Internet. L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha subratllat tres elements que el defineixen: la professió, “sap convèncer”; que porta Sabadell al cor “i ho explicita: ha treballat per la ciutat” i “és una bona persona” que sempre tendeix ponts i està disposada a escoltar. “Necessitem gent com tu”, ha dit.

El president de la Cambra de Comerç local, Ramon Alberich, ha recordat el pas de Gutés per aquesta institució des del 2007 amb “amb valuoses aportacions” des de la proximitat, el rigor i la implicació que “han ajudat a prendre consciència de la realitat econòmica de la demarcació”. Per la seva part, el president de Pimec al Vallès Occidental, Josep Maria Catalán, ha valorat la feina d’Eduard Gutés en diferents camps de representació institucional, “sempre amb voluntat de sumar sinergies amb tothom”. Catalán li ha fet entrega del primer premi Pimec Vallès Occidental. D’altra banda, Joaquim Badia, en representació del Banc Sabadell, ha destacat la vessant personal del sabadellenc, a qui ha dit que “amb tu les coses són fàcils i agradables” i que persones com ell són les que deixen petjada.

"Mentre em quedi una gota de sang i d'ànima seguiré al davant amb la tasca que em correspongui per seguir treballant per la ciutat", ha dit Gutés en un discurs agraït per tancar l'acte. Tant la junta del COAC com de l’organització a nivell català i estatal també hi han participat, així com altres amics i companys de Gutés a través d’intervencions gravades en vídeo.

