Convoquen una concentració de protesta per la inhabilitació de Quim Torra

Sabadell per la Independència ha convocat una concentració de protesta davant la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra. La cita és a les 19.30 h a la plaça de Sant Roc.

Aquest mateix dilluns, el Tribunal Suprem ha decidit per unanimitat inhabilitar Torra en una decisió que és ferma. La Sala Penal ha confirmat la condemna que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va imposar a Torra per desobeir a la Junta Electoral Central (JEC) i negar-se a retirar una pancarta en què demanava la llibertat dels presos polítics al balcó del Palau de la Generalitat.

Ara, els moviments independentistes han apostat per accions de protesta davant dels ajuntaments d'arreu del país. "Preparats per estar-s'hi tant temps com faci falta en una acció de protesta no-violenta", apunten en un comunicat des de Sabadell per la Independència.

De la mateixa manera, s'avança que es disposarà d'un servei d'avituallament i que es garanteix la preservació de les mesures sanitàries.

