L'Eixample guanyarà una plaça pública

La Junta de Govern Local ha aprovat aquest dilluns i de manera inicial el projecte d'urbanització d'una plaça pública a l'antic Vapor de Cal Borni Duch, com també els trams adjacents de les voreres de l’illa que configuren els carrers de Brutau, Güell i Ferrer, Salvany i Fra Luis de León, al barri de l’Eixample de Sabadell. Es tracta d'una modificació que comportarà una millora en l'espai públic d'aquest indret de la ciutat.

El projecte preveu que a la plaça hi hagi una zona porxada en què s’exposarà la memòria de l’antiga activitat que hi havia hagut a l’indret, on es remetrà al passat tèxtil de la ciutat. A més, es traçaran uns itineraris de circulació que seran accessibles per als vianants. L’espai també contindrà mobiliari urbà, com ara bancs i fanals.

Aquesta actuació s’emmarca en el Pla de Millora Urbana de les naus d’aquest antic vapor, que preveu que la meitat de l’illa es dediqui a plaça pública, mentre que a les naus hi haurà un establiment comercial. La superfície de l’illa és de 6.400 metres quadrats.

