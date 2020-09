El llegat de dos grans homes

Més d’un mes després de la seva mort, el llegat de Pere Casaldàliga (1928-2020) continua molt present a Sabadell. Aquest missioner religiós reconegut arreu del món per la seva defensa dels drets dels més desafavorits va descobrir part de la seva inquietud per les causes socials a la ciutat. Va arribar-hi el 1952, quan tenia 24 anys, sent un desconegut, i va marxar deixant empremta a moltíssims sabadellencs. Com diu l’historiador Jordi Serrano, “és una generació a qui el guiatge de Casaldàliga va conformar una determinada manera de viure, de pensar”.

Publicitat

Aquesta influència a Sabadell també la va tenir Josep Maria Benaul, que ens va deixar ahir. Des del maig del 2019 dirigia la Fundació Bosch i Cardellach, havia dirigit l’Arxiu Històric de Sabadell del 1986 al 1991, i havia sigut professor d’Història moderna i contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i d’Història econòmica a la Universitat de Barcelona (UB). El seu llegat també serà recordat per molts sabadellencs. Si més no, després de conèixer el seu decés, les personalitats de diferents àmbits de la ciutat van lamentar la pèrdua d’un referent i un exemple de valors i dedicació.

Publicitat