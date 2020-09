El Club Natació mostra "suport i solidaritat" a Quim Torra

Davant la sentència per inhabilitació del Tribunal Suprem a Quim Torra, el Club Natació Sabadell va emetre un comunicat institucional manifestant el "suport i solidaritat" al ja expresident de la Generalitat de Catalunya.

Segons l'entitat sabadellenca, que sempre s'ha mostrat al costat del poble català davant els darrers esdeveniments en el conflicte entre Espanya i Catalunya, la resolució judicial vulnera el dret de la llibertat d'opinió i expressió. Tanmateix, i basant-se en l'article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans (1948), argumenta el perquè es vulneren diversos drets fonamentals -opinió i expressió-: "implica el dret de qualsevol persona a no ser molestada, jutjada o perseguida per les seves opinions, a més de la llibertat de poder difondre aquestes opinions per qualsevol mitjà".

Publicitat

Per últim, el Club va demanar una vegada més a les diverses institucions que s'apel·li al diàleg "per resoldre el conflicte polític que viu Catalunya i rebutgem la judicialització de tot aquest procés".

Publicitat