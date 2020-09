Berdac, guardonada com a millor empresa en el VIII fòrum d'emprenedoria Cafè Aventura

La start-up Berdac ha estat la guanyadora del guardó a la millor empresa en la vuitena edició del fòrum Cafè Aventura, que ha tingut lloc avui a través de l'aplicació Zoom. Berdac ha creat un dispensador intel·ligent de medicaments que alerta a l'usuari a l'hora que ha de prendre les píldores a través de notificacions de so o lumíniques. A banda, gràcies als seus sensors, el giny pot detectar si el pacient s'ha descuidat d'alguna presa i alerta els seus familiars o cuidadors.

"La idea va sorgir d'un problema personal que patia la meva mare, que prenia 25 pastilles diferents", ha explicat Roger Guash, CEO de l'empresa, que va trobar un buit en el mercat quan buscava un classificador automàtic de medicaments. Guash, enginyer informàtic, va decidir deixar el seu lloc de treball per crear un dispositiu intel·ligent que les famílies poden adquirir per poc més de 29 euros mensuals. L'empresa ha rebut com a premi 4.000 euros, sis mesos d’un espai gratuït de cotreball al Centre d’Empreses Industrials (CEI) de Can Roqueta i programa d’assessorament valorat en uns 800 euros i que dura un any.

La safata intel·ligent i una simulació mèdica

El segon classificat a la millor empresa ha estat Proppos, que ha portat la intel·ligència artificial al sector de la restauració. La start-up ha creat un punt de venda intel·ligent que per identificar el menjar d'una safata. Nil Salomó, propulsor del projecte, sosté que l'objectiu és millorar la informació de les vendes i reduir el malbaratament, els costos i les cues. En aquest cas, el guardó ha estat de 2.500 euros i el programa mentoring gratuït durant un any.

Pel que fa al projecte empresarial guanyador, el Cafè Aventura ha premiat Anais Medical, una iniciativa està promovent set simuladors perquè els experts clínics puguin entrenar en procediments invasius i millorar les seves habilitats. "Ningú no voldria ser el primer pacient que intervé un metge resident, però ells necessiten formar-se", ha detallat Núria Monill, una de les propulsores del projecte. Monill defensa que els simuladors ofereixen una anatomia interna 3D, i simula la textura de l'organisme i el flux sanguini. El projecte ha estat guardonat amb 2.000 euros i tindrà espai d’incubació a Nodus Barberà durant sis mesos i 10 hores d'assessorament individual.

Són 10 les start-ups que han presentat el seu negoci i 5 els emprenedors que han comentat la seva idea de negoci innovadora. En aquest sentit, el certament ha atorgat premis en les categories a la millor empresa, adreçada a companyies amb una trajectòria empresarial inferior a tres anys; i al millor projecte empresarial, per a persones emprenedores amb una idea de negoci innovadora i amb potencial d’execució.

Finançar la 'start-up': 'crowdfounding' o 'business angel'?

El Fòrum d’Emprenedoria de Sabadell també ha obert debat amb la ponència Com financio la meva start-up?, a càrrec d'Alberto Moratiel, d'Einsa i de Miguel Sacristan, Business Angel i Membre del comitè d’avaluació de projectes d’EconomistesBAN. En els dos casos, es tracta de representants d’entitats que financen projectes empresarials.

Moratiel ha presentat Einsa, una empresa depenent del ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme orientada a les pimes. En aquest cas, ofereixen préstecs participatius amb un tipus d'interès vinculat als resultats. Una opció a mig camí entre el préstec bancari i capital de risc. Es tracta d'un fons que es presta a qualsevol sector a excepció de l'immobiliari i financer i sense aval. I, com a condició, només s'hi poden acollir les pimes domiciliades a Espanya i amb un projecte innovador.

Miguel Sacristan, però, ha posat al focus del debat el crowdfounding. El Business Angel considera que les plataformes de finançament col·lectiu són un encert quan el projecte es troba en una etapa madura. Mentrestant, anima als emprenedors a buscar inversors. "Apostar pel crowdfounding pot ser contraproduent si el producte no està en una etapa més avançada", ha aconsellat. També ha insistit en la importància de detallar com es vendrà el producte: "Una bona idea és només el 5% de l’èxit del projecte. No hi ha grans idees sinó grans executors d’idees i un inversor busca seguretat", destacava.

