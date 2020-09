La Nova Creu Alt ofereix un aspecte "meravellós" per a la seva estrena a la lliga

A punt. L'alcaldessa Marta Farrés, en el dia del seu aniversari, acompanyada de la regidora d'Esports, Laura Reyes, han realitzat una visita institucional per comprovar l'estat de les obres a l'Estadi Municipal Nova Creu Alta. El conseller i director general del club, Bruno Batlle, ha fet d'amfitrió. "Ara només queden els detalls, però estem molt satisfets perquè ha estat una cursa contrarellotge i hem arribat a temps i en bona forma. Ara el camp és una meravella", ha assenyalat Batlle després de fer un passeig per la zona lateral per mostrar l'aspecte impressionant de la gespa i les noves banquetes, res a veure amb les antigues. Fins i tot els protagonistes s'han assegut per constatar la seva comoditat.

Marta Farrés ha destacat "l'esforç que hem fet tots, club i Ajuntament, per poder complir els protocols de la Lliga de Futbol Professional. En tractar-se d'una instal·lació municipal, l'Ajuntament s'ha implicat en la substitució de la gespa, porteries, banquetes o temes de seguretat, tot el que té a veure amb la seva infraestructura. Vam arribar a un acord amb el Centre d'Esports per poder agilitzar els tràmits burocràtics. Ells s'han fet càrrec de la inversió i l'Ajuntament retornarà la seva part (330.000 euros) a través d'un conveni".

La gespa de la Creu Alta és una gran catifa, però Bruno Batlle ha insistit que "és important donar les millors eines a cos tècnic i jugadors i estem treballant per millorar les condicions de la gespa de Sant Oleguer. Ara mateix s'està ressembrant i hem demanat pressupostos per assegurar el manteniment. També cal un acord amb l'Ajuntament perquè és una instal·lació municipal i participen altres entitats". L'alcaldessa va posar la cirereta a l'acte: "Ara ho tenim tot a punt, només falta que arribin els gols i la victòria. Ens hauria agradat una estrena amb la Creu Alta plena, però això no pot ser ara mateix".

Adri Cuevas i nou horari

D'altra banda, en 'àmbit esportiu, la nota positiva ha estat la reincorporació d'Adri Cuevas al grup, totalment recuperat de les seves molèsties. Per tant, ell i el capità Ángel Martínez podrien ser novetats en el partit del diumenge contra l'Espanyol en l'estrena del Sabadell a la Creu Alta. També se sap l'horari del següent partit, segon consecutiu a l'Estadi, davant el Mirandés. Obrirà la cinquena jornada el dissabte 10 d'octubre a les 13 hores. El mercat de fitxatges, mentrestant, continua a l'espera. El nom del japonès Shinji Kagawa es troba en primer pla, però es treballa en diferents opcions.

