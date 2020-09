Les dades indiquen que la situació de la Covid-19 a Sabadell dista molt de la de Madrid. Amb 759 casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies, la capital espanyola multiplica per cinc la ràtio de contagis registrada a la nostra ciutat. Pel que fa a la taxa d’ocupació de les UCIs per pacients Covid, l’hospital Parc Taulí es troba gairebé set punts per sota que els registres de la Comunitat de Madrid. El 35,2% en el cas de l’hospital sabadellenc i el 41,9% quan es tracta dels centres hospitalaris madrilenys. Des del mes de juliol, a Sabadell es va posar fil a l’agulla per evitar la propagació dels contagis.

Es van fer els deures amb jornades de cribratge al sud i al nord de la ciutat. A més, l’Ajuntament de Sabadell va incrementar la vigilància per garantir el compliment de la normativa de seguretat, tant pel que fa a l’ús de la mascareta com de les trobades a l’espai públic. En aquesta línia, l’hospital Parc Taulí també es va preparar davant dels possibles rebrots i va saber gestionar els repunts d’hospitalitzacions. El resultat: Sabadell, la gran ciutat catalana amb menys incidència del coronavirus. No podem relaxar-nos, però Sabadell no és Madrid, clarament.

