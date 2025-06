Lliçons pendents per al pròxim curs

"Són, doncs, diverses les lliçons pendents que el sistema educatiu (i polític) de Sabadell i amb altres administracions hauran de treballar per solucionar de cara al nou curs"

El curs escolar 2024-2025 ha arribat a la seva fi. Els alumnes s’han acomiadat dels companys de classe i del professorat, i han marxat més o menys contents segons els resultats del seu butlletí de notes. El professorat, per fi, rep un merescut descans: la seva feina, sovint invisible, és clau per al progrés de qualsevol societat. El futur de Sabadell depèn en gran manera d’aquests 30.000 infants i joves sabadellencs que aquest divendres 20 de juny han cantat L’hora dels adeus.

De cara al curs vinent, diversos objectius destaquen i marquen el full de ruta educatiu de la ciutat: des de saber adaptar i preparar les aules per a l’arribada d’infants nouvinguts, fins a assegurar que les escoles siguin espais realment inclusius i revertir les males notes (confirmades de manera contundent pels resultats de les proves PISA) en matèries com llengua i matemàtiques. El paper de les pantalles el pròxim curs serà un altre objecte de debat.

També cal afrontar qüestions tan bàsiques com les que reclamen famílies i docents de les escoles sabadellenques: el desamiantatge de les cobertes de diversos centres escolars i una solució definitiva per posar fi a les altes temperatures a les aules de la ciutat, que tant dificulten el seguiment de les classes. Sense oblidar la lluita per posar fi als barracons.

Són, doncs, diverses les lliçons pendents que el sistema educatiu (i polític) de Sabadell i amb altres administracions hauran de treballar per solucionar de cara al nou curs o, com a mínim, posar el fil a l’agulla de veritat.