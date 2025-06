Més places per a les escoles bressol

Ha tornat a passar. Unes 350 famílies de Sabadell s’han quedat sense plaça a una escola bressol municipal per al curs vinent i han quedat en llista d’espera. És una notícia que, malauradament, hem explicat al diari en diferents anys, perquè per molt que passi el temps el problema persisteix. Tenim la sort que a la nostra ciutat els pares i mares poden escollir entre dur els seus fills a escoles bressol privades o públiques, o no dur-los, però aquesta decisió a vegades queda condicionada per l’oferta disponible, que un cop més queda demostrat que és insuficient.

Ara fa un any, el ple municipal va aprovar pràcticament per unanimitat la construcció d’una nova escola bressol municipal a la Concòrdia. Probablement no és la solució a tota la demanda que hi ha, però complert un any de l’aprovació en el plenari, seria un bon moment per començar a conèixer quins passos s’han fet perquè aquest equipament sigui una realitat i quines altres mesures es preveuen dur a terme per augmentar la capacitat de les escoles bressol públiques.

Tanmateix, n’hi ha de privades que han hagut de tancar i d’altres que passen per moments difícils, les quals ens consta que el consistori les està ajudant, i també seria bo trobar més fórmules per ajudar-les a totes, ja que són una part imprescindible per a l’educació dels infants sabadellencs.

D’idees, espais i, sobretot, necessitat, n’hi ha. El ple en pot tornar a parlar aviat, a escala social hi ha els punts de trobada necessaris per identificar el problema i plantejar-hi solucions. Falta posar-ho sobre el paper i sobre el terreny.