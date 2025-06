No és només un treball de recerca

Per a molts alumnes potser serà una assignatura més, una mena de tràmit per acabar el batxillerat i qui dia passa any empeny. Però els treballs de recerca poden ser molt més que això: desperten inquietuds, refermen vocacions, despleguen passarel·les cap a futurs prometedors i, a vegades, van més enllà de tot el que és estrictament acadèmic o laboral.

El cas de l’Aitana Alcaraz, estudiant de l’institut Pau Vila, ens encoratja a confiar en les noves generacions d’estudiants. Conviu des de fa tres anys amb la síndrome de Sudeck, una malaltia neurodegenerativa que genera dolor intens i fins i tot invalidant. Davant de la manca de visibilitat i informació existent, va decidir emprendre una recerca sobre la malaltia amb la seva companya de classe Sol Puchades. Totes dues han guanyat el Primer Premi Argó de Biociències de la UAB. D’altra banda, Hana Soriano, Fiola Berenguer i Jana Planas, també del Pau Vila, han guanyat el Premi Ciutat de Sabadell Montserrat Miró i Marimón amb el treball Remodelant el futur: un laboratori domòtic, sostenible i eficient. Una feina rigorosa que amb esperit crític planteja solucions als reptes de futur d’un laboratori de l’institut.

Potser aquests alumnes talentosos encaminen el futur cap a una àrea que no té res a veure amb la ciència, i ben segur que si continuen amb el mateix criteri i esperit crític, les coses els aniran bé. Però estem convençuts que hi ha un fil invisible que uneix treballs de recerca com aquests i els èxits en recerca com tots els que ens encanta publicar del Taulí.