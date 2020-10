Els amish digitals

[Per Arnau Bonada, economista i president de la Xarxa Onion]

Malgrat l’esvoranc conjuntural en el qual ens trobem, no hauríem de perdre de vista que, estructuralment, seguim enmig d’una gran revolució tecnològica. De fet, som espectadors privilegiats d’un moment cabdal de la història. Per prendre consciència del que està en joc, us recomano la lectura de la brillant i divertidíssima novel·la satírica Qualityland, de Marc-Uwe Kling. L’autor alemany hi descriu un món, no gaire llunyà, en què l’ésser humà ha cedit tota la seva capacitat de decisió als algoritmes.

Vaig recordar aquesta novel·la quan, ara fa uns dies, el president Macron va qualificar d’amish tot aquell qui qüestioni el desplegament del 5G a França. El símil ha causat força enrenou al país. Una resposta remarcable ha estat l’article conjunt a Le Monde de quatre experts en tecnologia, autoanomenats irònicament amish digitals, en el qual critiquen el fet de considerar tota innovació tecnològica bona per essència, sense preguntar-se si aquesta ajudarà o no a viure millor el conjunt de la població.

Certament, crec que tendim a incorporar la tecnologia a les nostres vides sense gaire esperit crític. Potser perquè creiem que cada canvi és imparable i que, per tant, millor adaptar-nos-hi com abans millor. O potser és que sentim una irresistible atracció vers allò que és nou, que elimina la nostra capacitat analítica sobre les conseqüències que poden derivar-se del seu ús.

Un bon exemple d’aquesta manca de reflexió prèvia és la temeritat amb la qual hem permès l’ús intensiu de les pantalles per part dels infants. Ja són diversos els experts que alerten dels seus efectes nocius en el desenvolupament somàtic, emocional i cognitiu per a tota una generació. Michel Desmurget, director d’Investigació de l’Institut Nacional de la Salut de França, va una mica més enllà i qualifica aquesta pràctica com una “fàbrica de cretins digitals”.

En resum, com a contemporanis d’aquesta gran revolució, el repte consisteix a trobar un punt d’equilibri entre l’amish i el cretí digitals. Dins aquest interval, cadascú que s’ubiqui on cregui convenient. I si hi ha algun indecís, que no s’amoïni: sempre hi haurà un algoritme disposat a decidir per ell.

