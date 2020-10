Insten a recuperar el pols al carrer en el tercer aniversari del referèndum de l'1-O

Al voltant d'un centenar de persones s'han concentrat aquest 1 d'octubre a la plaça de Sant Roc en motiu del tercer aniversari del referèndum de l'1 d'octubre del 2017. En els parlaments, diferents veïns han reclamat a la ciutadania tornar a implicar-se als carrers per forçar els partits a tirar endavant la independència de Catalunya.

"No és qüestió de parlar, és qüestió d'actuar", ha reivindicat un home en el que s'ha convertit en una assemblea improvisada. "Fem alguna cosa!", també s'ha sentit repetidament. Abans d'arribar davant l'Ajuntament s'ha fet una manifestació que ha passat per les seus de la CUP, ERC i el PDECat reclamant determinació. A l'acte no hi han participat, almenys, les primeres línies de la política local.

El punt de trobada de la marxa ha estat al Mur de la Llibertat, amb la primera parada a escassos metres, al casal independentista Can Capablanca, on habitualment es reuneix l'esquerra vinculada a la CUP. Els manifestants hi han enganxat cartells reclamant 'Unitat d'estratègia' i que s'implementi el mandat de l'1-O.

Des d'allà, la trentena de persones que han iniciat el recorregut s'han desplaçat en manifestació per la carretera de Barcelona fins a la Gran Via, concretament al carrer de Latorre, 132, on hi ha la seu d'ERC. En aquest cas el local estava tancat i hi han enganxat els mateixos cartells a la persiana.

Publicitat

Posteriorment s'han desplaçat fins a la Rambla, on s'hi han sumat algunes persones més. Des d'allà a un local del carrer de la Creueta, 15, que havia estat seu del PDECat, on s'ha repetit la mateixa acció.

Forcadell torna a Sant Roc

L'expresidenta del Parlament i sabadellenca Carme Forcadell ha participat aquest dijous a la protesta diària de les 12 h a la plaça de Sant Roc. Forcadell, que també va ser regidora d'ERC a Sabadell, compleix condemna d'11 anys i mig de presó per sedició al centre penitenciari de dones de Barcelona.

Publicitat