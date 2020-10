La LFP denega l'accés de socis a la llotja de la Creu Alta

No serà possible. La iniciativa del Centre d'Esports de facilitar l'accés de socis a la llotja de l'Estadi ha quedat aturada per la Lliga de Futbol Professional. El club arlequinat, a través d'un comunicat, lamenta que per "imposició governativa s'ha denegat l'entrada dels aficionats a la llotja en els partits de futbol professional que es disputen a porta tancada". De fet, la LFP havia donat llum verda inicialment a la proposta del Sabadell, però ha reconsiderat la decisió "en vista de l'evolució de la pandèmia en els últims dies". L'organisme considera que es tractaria de públic i això, ara mateix, està prohibit a tots els estadis del futbol professional.

En el club la decisió ha caigut com una gerra d'aigua freda perquè la iniciativa havia tingut una gran acollida -prop d'un miler de socis havien fet la sol·licitud- i precisament aquest dijous estava previst fer el sorteig per escollir els set afortunats. Tot això ha quedat aturat. El Centre d'Esports desitja que "els socis puguin entrar a la Nova Creu Alta com més aviat millor per estar al costat de l'equip i gaudir de la categoria amb totes les mesures i les màximes garanties de seguretat. Sou la nostra força i us necessitem ben a prop". El club continua treballant per acostar els socis a l'equip en un moment tan extraordinari com l'actual i agraeix la seva confiança i compromís.

