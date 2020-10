Chakir el Homrani: "L'acord per la residència se signa entre administracions, no entre persones"

La construcció de la residència de gestió pública de Sabadell es troba de nou en punt mort. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha assegurat que s'estan buscant "vies de solució per arribar a bon port", després de reunir-se amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani. El conseller, en declaracions a la premsa, ha apel·lat al document que ja va signar amb l'antic equip de govern: "Els acords se signen entre administracions, no entre persones", ha etzibat. En aquest sentit, es reafirma en el compromís i promet "complir amb el que es va establir".

El departament d'el Homrani va signar l'any passat un acord amb l’Ajuntament per a la construcció de la primera residència de gestió pública de Sabadell, una reivindicació que fa ja 18 anys que es troba sobre la taula. Aquest acord era una declaració d'intencions, però no és vinculant i el govern local actual se'n pot desdir. La polèmica resideix en el finançament de l'equipament: el 2006 es va pactar que la Generalitat assumiria la construcció i el manteniment de l’equipament. Però l'acord signat el 2019 establia que seria cofinançat amb l'Ajuntament de Sabadell. Segons l'acord, l’Ajuntament assumiria la construcció de la residència a través de VIMUSA. El govern de Marta Farrés, però, considera que és una competència de la Generalitat.

Formació contra la crisi

La crisi sanitària de la Covid-19 ja està colpejant part del sector econòmic i social de Catalunya. Ho ha afirmat el conseller de Treball, que assegura que la Generalitat ja s'està preparant per atendre l'increment de les necessitats socials. El conseller ha posat en valor que ja s'ha reforçat el treball amb els ens locals amb el contracte programa i l'adaptació dels serveis socials especialitzats. Ho ha dit en declaracions a premsa després de la visita a l’escola de formació Gremipà del Gremi de Flequers de Barcelona, a Sabadell.

En aquest sentit, s'ha compromés a actuar en el món laboral a través de polítiques actives d'ocupació: "El Gremi de Flequers és un exemple, un dels menys afectats per la crisi de la Covid-19. I hem d'actuar en la formació", aposta, i afegeix que "la millor política social és el treball de qualitat".

El passat mes de maig, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va posar en marxa un Pla de xoc per a l’ocupació: persones, empreses i territori per fer front a les conseqüències laborals i socials de la crisi sanitària de la covid-19 i l’Estat d’Alarma. Una de les línies del pla de xoc és el suport a la planificació estratègica territorial per a la reactivació socioeconòmica. En el marc d’aquesta mesura, l’Ajuntament de Sabadell es beneficia d’una subvenció a través del SOC de 103.200 euros per a la contractació durant un any de tres persones: una per a l’elaboració del pla de reactivació socioeconòmica de Sabadell, i dues per a executar-lo i fer-ne el seguiment.

Una altra línia del pla de xoc covid del Departament és el suport a la contractació de persones aturades a través d’una línia extraordinària del programa ‘Treball i formació’. L’Ajuntament ha rebut 479.079 euros per a la contractació de 33 persones aturades que es dedicaran a tasques d’agents cívics, agents comunitaris, neteja i higienització d’espais comuns, informadors de Mercats Municipals i informadors de tinença responsable d’animals.

