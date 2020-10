El Festival de Blues supera les previsions

El ritme de vendes d’entrades per a la XXIX’5 edició del Festival Internacional Blues de Cerdanyola ha superat les previsions inicials. De les més de 4.880 entrades gratuïtes disponibles, s’han exhaurit gairebé el 90% de les localitats.

Entre els concerts que encara tenen entrades disponibles hi ha del d’Alber Solo and The Firebirdblues, Bantastic Band, The Sick Boys, The Bacos, Los Bongo Beat i de la Cerdanyola Blues Band, tots ells a l’amfiteatre de Can Serraparera, l’espai que disposa de més aforament, juntament amb l’antiga pista d’hoquei. També queda alguna localitat per al concert de Manu Lanvin & The Devil Blues a l’antiga pista d’hoquei de la Biblioteca Central.

Des de l’organització del festival es fa una crida a les persones que tenen localitat perquè l’utilitzin. El Festival arrencarà aquest divendres amb quatre concerts de luxe: la celebració del 25è aniversari del rock pur made in Cerdanyola de The Bacos; els clàssics de l’època daurada del jazz amb Rocio Angué al capdavant d’Angué Hot Jazz; el rock’n’roll de Hendrick Röver & Los Míticos GT’s; i la diva del soul Gisele Jackson & The Shu Shu’s. La cita seguirà dissabte amb Rambalaya, Solà & Estella, Los Bongo Beat i del jazzman local Llibert Fortuny amb el seu projecte The Secret Investment featuring Llibert Fortuny.

