El Sabadell Nord paga car un inici erràtic (0-3)

Amb el peu esquerre. L'estrena del Sabadell Nord no ha estat l'esperada i l'equip de Pablo Becerril ha caigut per 0 a 3 davant el Mollet. Dues errades abans de la primera mitja hora de joc han estat una llosa impossible de superar per als sabadellencs.

Amb un onze amb fins a set cares noves respecte a la temporada passada, el Sabadell Nord volia acomiadar per la porta gran Lluri Granado, que avui s'acomiadava del club després de quatre grans temporades. Però no ha pogut ser. Una pilotada en llarg de la defensa molletenca l'ha caçat Arnau Fortuny, aprofitant la passivitat defensiva, per superar el porter sabadellenc i encarrilar el partit (0-1) Ha estat un gerro d'aigua freda per als de Pablo Becerril, que no trobaven la manera d'inquietar la porteria local. Poc abans de la mitja hora de joc, la pressió rival ha tingut efecte i una pèrdua dels sabadellencs ha estat el preludi perquè David Sánchez, amb qualitat, tornés a superar Lluri. Dues arribades. Dos gols.

A l'altra àrea, el Sabadell Nord intentava sense gaire fortuna posar setge a la porteria rival amb centrades laterals que no acabaven de trobar rematador. L'ocasió més clara l'ha tingut Carlos Silva amb un xut sec i ras des de la frontal, que el porter visitant ha aconseguit aturar.

A la segona meitat, Becerril, que comptava amb una allau de baixes de jugadors importants, com els Marc, Kevin o Omar, ha intentat sacsejar l'equip, però no ha tingut l'impacte desitjat sobre el terreny de joc. Al quart d'hora de la represa, rebuig a la frontal de l'àrea i el Mollet tornava a furgar a la ferida. Màxima efectivitat. Tot i que les entrades de Serna i Luque han donat un altre aire a l'equip, el resultat ja no s'ha mogut (0-3).

