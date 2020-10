Estrena agredolça per al Sabadell Nord

Aquest diumenge serà un dia especial al Municipal de Ca n’Oriac. I ho serà per diversos motius. El més important serà tornar a gaudir del futbol veient el Sabadell Nord disputant el primer partit de la temporada 20-21 a la Primera Catalana. I ho farà amb un nou arquitecte després de l’adeu de Quico Díaz. El tècnic Pablo Becerril serà l’encarregat d’enginyar un equip competitiu per aconseguir el primer objectiu de la temporada: la permanència.

El primer escull serà el Mollet i amb qui Becerril l’haurà d’afrontar amb diverses baixes –Raül, Montero, Alejandro, Omar i Jonay–. Un maldecap que no és nou en aquestes alçades de la temporada: “Hem tingut una pretemporada accidentada i arribem justets. Si bé és cert que en trams de partit som capaços de competir bé, no tenim aquesta continuïtat durant els 95 minuts”, lamentava el tècnic.

Publicitat

Els molletencs, un equip “molt consistent amb noms il·lustres del futbol català i molt ben treballat”, posarà a prova el Sabadell Nord, que podrà comptar amb el suport de l’afició: “Hi ha una simetria entre l’equip i el barri. Sense cap mena de dubte l’afició juga un paper molt importat per nosaltres. Els tenim implicats”, reconeixia Becerril. D’altra banda, al llarg del dia d’ahir divendres, la notícia de l’adéu del porter Lluri Granado va caure com un gerro d’aigua freda. Un dels artífexs dels darrers èxits del Sabadell Nord posava punt final a quatre temporades a Ca n’Oriac de manera sorprenent, a només dos dies de l’inici de la competició. Granado, que es podrà acomiadar de l’afició aquest diumenge jugant l’últim partit, iniciarà una nova aventura a Ripollet, on coincidirà amb els ex Anzo i Vadillo.

El porter sabadellenc va voler agrair a tots i cada una de les persones que fan gran i especial el Sabadell Nord. Des del club sabadellenc es respectava però no compartien una decisió que no embrutarà el llegat de Granado a l’entitat, a qui continuarà tenint les portes obertes. Demà diumenge, una estrena agredolça en l’estrena de l’equip, de Pablo Becerril i l’adéu de Lluri Granado. Una matinal d’emocions, encara que sigui darrere una mascareta i amb distància.

Publicitat