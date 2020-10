Juan Diego Molina, Stoichkov, arriba al Sabadell cedit pel Mallorca

Després d'unes hores frenètiques a les oficines del Centre d'Esports, gairebé fregant el límit del termini horari, el club arlequinat ha confirmat la incorporació del davanter Juan Diego Molina, conegut en l'àmbit futbolístic com a Stoichkov, cedit pel RCD Mallorca. L'atacant gadità té 26 anys i arriba avalat pels 16 gols que va marcar la temporada anterior a les files de l'Alcorcón, on també va jugar cedit pel club balear, que el va fitxar procedent del Cacereño la temporada 18/19. Va participar en l'ascens del Mallorca a Primera Divisió anotant 3 gols.

Aquesta temporada, però, no tenia clar el seu protagonisme al club de Ses illes amb l'arribada del tècnic Garcia Plaza. De fet, ha jugat només 70 minuts en tres partits de lliga. Stoichkov vol ser un jugador important i la proposta del Sabadell l'ha convençut, encara que ell tenia preferència inicialment pel Tenerife. El Mallorca no ha accedit a la cessió al club tinerfeny perquè entén que podria reforçar un rival directe per l'ascens. En canvi, ha vist amb bons ulls el club arlequinat.

El sobrenom de Stoichkov li ve del seu pare, que idolatrava a l'exjugador búlgar del FC Barcelona. Fins al punt que volia posar aquest nom al seu fill, la qual cosa no li va permetre la seva dona. Però el futbolista nascut a San Roque (Cadis) va decidir posar-se el nom de Stoihkov a la samarreta per fer content al seu pare. En el seu currículum figuren el Cacereño i tres temporades al Balompèdica Linense abans de signar pel Mallorca.

L'operació, complicada, s'ha tancat amb la signatura dels contractes pocs minuts abans de les 12 de la nit enmig de la tensió del moment per les urgències. El director esportiu del Sabadell, José Manzanera, ha treballat en diferents fronts. Durant la tarda ha saltat amb força el nom d'Alvaro Vázquez, en aquest cas cedit per l'Sporting de Gijón. L'operació, però, estava lligada a l'arribada de Víctor Campuzano al club asturià. Finalment, no ha estat possible. D'altra banda, l'opció del japonès Kagawa no està del tot descartada perquè es podria realitzar fora del termini establert en ser el jugador un agent lliure -està a l'atur-, però econòmicament sembla molt complicada d'assumir pel tema del límit salarial.

