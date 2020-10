El ple reclama mesures urgents per garantir l'accés al lloguer

El ple de Sabadell ha aprovat una moció conjunta d'ERC i Crida per Sabadell en què reclama que l'Ajuntament faci accions concretes per traslladar la nova llei que regula el mercat del lloguer a la ciutat. En la moció, proposen que el consistori tingui un paper actiu de feina fiscalitzadora que impliqui tots els agents vinculats.

De la mateixa manera, es planteja iniciar els tràmits per la pròrroga que la llei contempla per mantenir Sabadell com a d’àrea amb mercat d’habitatge tens, per continuar podent aplicar la llei, i que tota aquesta informació arribi a la ciutadania des de l’oficina d’habitatge de VIMUSA.

En l'exposició inicial, el regidor republicà Pere Farrés ha recordat que la ciutat té un "parc públic d'habitatge testimonial" i que la situació de moltes famílies és "tràgics" des del 2008, donat que moltes famílies destinen més del 30% dels seus sous en pagar els lloguers. Pel seu cantó, Nani Valero (Crida) ha destacat que s'han recollit algunes de les esmenes que les formacions els han traslladat per no votar en contra.

Des de Podem, Marta Morell ha recordat que l'article 46 de la Constitució garanteix el dret dels ciutadans a disposar d'un habitatge digne: "Obliga les administracions a fer-lo efectiu", ha reblat.

Publicitat

Lourdes Ciuró (Junts) ha admès que malgrat que la seva formació al Parlament era proposant de la llei, "s'ha perdut l'oportunitat de fer una bona llei". És per això que ha lamentat que els preus de lloguers són molt elevats: "Fan inabastable poder pagar per a moltes famílies", ha dit.

El portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, ha retret que els proposants formessin part de l'anterior govern quatripartit sense fer la feina que considera que haurien d'haver fet: "Vostès van construir zero pisos públics", ha apuntat.

Des del govern, el regidor d'Habitatge, Eloi Cortés, ha assegurat que aquest tema requeria un debat intens al Parlament, i ha considerat la proposta com una estratègia en clau electoral.

Finalment, la moció ha prosperat amb els vots a favor de totes les formacions excepte el PSC, que s'ha abstingut, i de Ciutadans, que s'hi ha oposat.

Publicitat