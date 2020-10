Sabadell aprova elaborar un pla municipal contra l'ocupació il·legal

El grup municipal de Ciutadans i el del PSC han presentat al ple d'octubre una moció que permetrà crear un pla municipal contra l'ocupació. Segons dades del Govern, en el primer any de l'actual mandat s'ha accentuat un 10% el nombre d'ocupacions que generen problemes de convivència, assenyalant que el nombre de vivendes ocupades a dia d'avui és de 1.332.

La proposta aposta per crear un pla municipal per fer front a l'ocupació il·legal que genera problemes de convivència, sempre des dels àmbits competencials de l'Ajuntament. Així, aposten per assessorar els veïns en cas que es trobin amb un habitatge ocupat a través d'un òrgan assessor del consistori, i reforçar la seguretat als llocs calents amb més patrullatge, uns espais que el portaveu taronja, Adrián Hernández, localitza a Can Puiggener, els barris del sud o Can Deu.

"Volem actuar en aquells pisos on es generen problemes de seguretat i de convivència ir eduir aquest 10% d'habitatges ocupats a petits propietaris, la resta no és una preocupació ni per aquest grup (Ciutadans) ni per a l'altre (PSC)", ha dit Hernández. "Cal que fem front a l'emergència habitacional", ha afegit el regidor d'Habitatge, Eloi Cortés, que ha assenyalat que el govern de l'Estat ha clarificat com han d'actuar les forces per garantir que es compleixin les regles en matèria d'habitatge.

Des de Podem, Marta Morell, s'ha mostrat "especialment decebuda" per "l'estigmatització que es fa de les persones que viuen en cases ocupades, com si les que viuen en cases de lloguer no produïssin problemes de convivència", en referència a les paraules d'Hernàndez. En aquest sentit, ha acusat partits, mitjans i tertulians a avivar aquest estigma, tot destacant que només en un 0,13% dels casos, els pisos ocupats recentment eren primeres residències. "Entenem que aquesta moció està impregnada de l'efecte generador d'alarma social", ha afegit Morell, molt crítica amb els proposants, motiu pel qual s'ha negat a donar suport a la proposta.

Lourdes Ciuró (Junts) ha destacat la necessitat de donar suport a propietaris i administracions que veuen com s'ocupen de manera il·legal a través de la llei d'enjudiciament civil, que en el mandat passat es va fer servir en alguna ocasió a Sabadell. "Ja hi és la modificació que proposa la moció per donar cobertura a les persones particulars i a les administracions que fan polítiques d'habitatge", ha destacat, celebrant que alguns acceptin que "les màfies existeixen", situant-les en l'objectiu a abatre.

Anna Lara ha pres la paraula per part de la Crida, admetent que cal dotar de recursos els municipis per fer front a l'emergència habitacional i actuar les dades en matèria d'ocupació. "La moció d'avui només afecta sobre les persones que estan ocupant", ha retret, però, recordant que moltes persones que ocupen no ho fan per gust i abans "mai s'haurien pensat que acabarien ocupant". "Les mesures que proposen aquí actuen no contra les màfies, sinó contra la gent que viu en els pisos", ha denunciat, tot destacant que li sembla que hi ha "un problema de reorientació" de la moció.

Des d'ERC, Raul Garcia Barroso ha diferenciat la moció del PSC i la de Ciutadans, aquesta darrera utilitzant "un llenguatge dur". "Parlen de donar instruccions als jutges, i aquí la separació de poders desapareix", ha advertit, apuntant que hi ha problemes de caire legal perquè és vulneren drets, com el de disposar d'un habitatge. "Cal més política d'habitatge i menys coacció", ha afegit.

El regidor, de fet, ha interpel·lat l'alcaldessa, Marta Farrés, tot recordant-li que tots dos es van conèixer quan ella era regidora d'Habitatge i va anar a un bloc ocupat: "No eren delinqüents", ha recordat Farrés, tot destacant que el sentit de la moció fa referència "a les ocupacions que generen problemes".

Coincidint amb el debat de la moció, desenes de persones s'han concentrat aquest dimarts a la plaça Sant Roc, convocades per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i la Crisi (PAHC) de Sabadell.

💚No tenim paraules!💚 ✔️Unes 150 persones avui a la porta de @Aj_Sabadell defensant els nostres drets amb dents i ungles. 🔥Si volen guerra, ens trobaràn juntes i preparades! 🔥 GRÀCIES A TOTES!!! pic.twitter.com/G7WdKDQUqf — PAHC Sabadell 🎗 (@PAH_Sabadell) October 6, 2020

La moció, finalment, ha prosperat amb els vots favorables de PSC, Ciutadans i Junts.

