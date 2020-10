Unitat per Infermeria

Els sis grups municipals presents al ple de Sabadell han presentat una moció conjunta per demanar que la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pugui implantar un grau públic d'Infermeria a l'Artèxtil. Es tracta d'un acord com els que no se solen veure al consistori, i que referma el compromís unànim del plenari perquè aquest punt clau de la Gran Via adopti vida pròpia amb l'assignació dels nous estudis, que es beneficiarien de la presència del Parc Taulí i una bona xarxa de comunicació, tant privada com pública.

La primera en parlar ha estat Marta Morell (Podem), que ha posat de manifest com de necessari ha estat el paper dels infermers en un moment de pandèmia com l'actual. "Fem una crida a seguir reballant per incrementar 'ensenyament i les places públiques universitàries a la ciutat", ha dit.

Des de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, ha destacat que un grau d'Infermeria ha de ser el primer pas per relligar la ciutat i el coneixement. "Tenim un ecostistema del coneixement, empresarial, un entorn sociosanitari d'excel·lència, equipaments i facilitat per gaudir d'una xarxa de transport públic interurbà", ha destacat.

Des de Ciutadans, Laura Casado ha destacat la bona notícia que suposa seguir treballant per potenciar la promoció universitària: "Per als joves és un plaer poder-nos formar en la nostra ciutat", ha apuntat.

Publicitat

Nani Valero (Crida per Sabadell) ha destacat que aquest acord és un exemple més entre el vincle necessari de la gestió d'allò quotidià i la projecció de la ciutat amb visió acadèmica. "Ja a l'abril de 2018 el Govern de transformació va signar un conveni amb la UAB per reforçar el vincle", ha recordat.

Per part d'ERC, Gabriel Fernàndez ha considerat que cal abordar l'actual crisi a partir de l'impuls de l'activitat perquè es posi al centre la vida. "És important ser rigorosos", ha apuntat, destacant que ara caldrà que la Generalitat augmenti les places d'Infermeria a Catalunya, que la UAB opti per fer la formació a Sabadell i que el Parc Taulí sigui Unitat Docent d'Infermeria.

Des del PSC, Pol Gibert ha destacat que "falten 18.000 professionals d'infermeria al nostre país", i que només el 45% de l'oferta formativa és pública, amb el gruix concentrat a Barcelona. L'alcaldessa, Marta Farrés, ha destacat que ja han iniciat algunes gestions amb la Generalitat, afegint que no és el mateix anar-hi sol que amb el suport de tot el ple, i que ara es buscarà assolir un acord de ciutat.

Publicitat