El rodal... no s’ho val?

[Per Josep Rof, enginyer industrial i expert en innovació]

Sabadell té un rodal d’alt valor natural i que val la pena aprofitar. Si vas durant la tardor pel Torrent de Colobrers sembla que estiguis a la Fageda d’en Jordà. Si camines a la primavera pel Torrent de Borelles no desentonarien en una pel·lícula d’Indiana Jones. Si fóssim a l’Índia no ens estranyaria que pogués sortir un tigre dels canyissars del Ripoll. I pujant per la zona del Riu Tort cap a la Salut algú es confondria amb un paratge del Matto Grosso.

Un rodal que s’ha de valorar molt més després del confinament per la pandèmia de la Covid-19, ja que la gent ha tornat a valorar la natura. Bé, la gran majoria, perquè sempre hi ha els brètols que només es dediquen a embrutar i destruir el bé comú. Avui es vol fer esport a l’aire lliure i no en locals tancats i més amb la Covid. La gent vol sortir. I si no, recordem els embussos al Parc Fluvial del Ripoll quan es va deixar començar a sortir a fer esport de 6 a 10 del matí. Aquesta passió per l’aire lliure també la podem preguntar a qualsevol botiga de bicicletes que, a principis de juny, ja no els en quedava cap, especialment de les elèctriques.

Però el rodal va quedar greument afectat per la borrasca Glòria de finals de gener. Va deixar moltes àrees malmeses: la desaparició dels pontets de fusta del Torrent de Colobrers, una esllavissada a la riba esquerra del Ripoll davant del Parc de la Clota i una a la riba dreta a l’altura de Torre-romeu.

I des de l’Ajuntament, que viu d’esquena al Ripoll, s’ha fet alguna cosa que arreglar ràpidament el rodal? S’ha fet alguna actuació durant els vuit mesos que han passat des del Glòria a fi i efecte que la gent hi pugui tornar a passejar, córrer o anar amb bicicleta? Doncs a hores d’ara segueix pràcticament igual. Perdó, sí que s’ha fet una gran cosa: prohibir el pas on hi ha esllavissades i també al torrent. Igual que a les carreteres que, en comptes d’arreglar la calçada, es limiten a posar un senyal de “Firme en mal estado” i ja està. Ep! I faltaria a veritat si no mencionés que s’ha fet una altra actuació d’envergadura: s’han posat uns mal girbats papers DIN A4 plastificats, que ni tan sols es veuen, per marcar els camins alternatius.

Si amb vuit mesos no s’ha fet pràcticament res, deu ser que el procediment deu anar pel mateix camí que les llicències d’obra que en triguen més de nou. De fet, l’altra vegada que el Torrent de Colobrers va quedar afectat, van trigar més de mig any a arreglar-ho. No hi ha cintura ni procediments per a actuacions urgents. Diuen, diuen, diuen que ara ho arreglarà l’ACA i que a l’octubre, esperem que d’aquest any 2020, ja estarà arreglat! Arreglat només el Torrent de Colobrers. Però si fem memòria, quan hi ha pluges torrencials a Catalunya? Doncs a la tardor. No, si amb la ratxa que portem, un cop acabades les obres al torrent, les riuades es tornaran a emportar els pontets. I tornaran a tancar-lo i seguirem esperant més mesos i mesos que ho arreglin. Igual que una roda de hàmster.

De la resta, com ara les esllavissades, farà l’Ajuntament alguna cosa? Encomanem-nos a Job, que és el sant de la paciència, perquè si per arreglar cinc pontets estan vuit mesos, què costarà fer una actuació en una esllavissada?

Si ens remetem als fets, per a l’Ajuntament actual el rodal no s’ho val!

