La sabadellenca Mònica Bosch és la nova presidenta de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern

Aprofitar la seva gran experiència en l'àmbit competitiu i després com a directora general de l'entitat és el repte de la sabadellenca Mònica Bosch a la presidència de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern. El relleu s'ha oficialitzat aquesta setmana després de gairebé nou anys d'Òscar Cruz com a president. De fet, la Mònica es va convertir en l'única candidata que va superar de llarg el tall de les signatures necessàries i, per tant, no va haver-hi eleccions sinó la seva proclamació automàtica.

La sabadellenca, de 48 anys, s'ha proposat potenciar el professionalisme en aquest esport i també donar un gran impuls als projectes olímpics i paralímpics. Va donar màxim suport a la candidatura de Barcelona Pirineus per organitzar els Jocs Olímpics d'Hivern el 2030. La renovació a la junta directiva ha estat notable, destacant el considerable augment de dones: ara en son 7, el 41 per cent del total. L'objectiu és rellançar la Federació Catalana i aconseguir una màxima unió entre tots els clubs.

Publicitat

L'esquí ha format part de la seva vida des de molt petita per la influència familiar. El Club Alpí Falcó de Sabadell seria el seu primer club, on es va formar, aconseguint 4 campionats d'Espanya en la seva modalitat, l'Eslàlom, entre 1985 i 1997. La Mònica va participar en dues cites olímpiques: Lillehamer (Noruega) el 1994 i Nagano (Japó) el 1998. També ha participat a 7 Copes del Món fins que una greu lesió, a principis de l'any 2000, va precipitar la seva retirada. L'any 1995 va ser escollida millor esportista de Sabadell, un any després de la tràgica mort de la seva cosina Emma, també una destacada esquiadora.

Publicitat