Estrena immillorable de l'FS Sabadell Femení

L'FS Sabadell Femení no va tenir pietat de l'CFS Molins (9-1) en l'estrena de les jugadores de Xavi Muñoz a la Divisió d'Honor Catalana.

Amb la graderia de Can Balsach buida per les restriccions i després de mig any, les creualtenques tornaven a la competició. I de quina manera ho van fer. A l rpiemr minut, després de la forta pressió de l'equip local, Zoe Juanes enviava la pilota al fons de la xarxa. Amb l'1 a 0 les locals es van relaxar i les visitants ho van aprofitar per fer mal amb l'estatègia i la facilitat per arribar a la porteria de Sheyla Marcos, que no podria fer res amb l'empat del Molins de Rei poc abans d'arribar als 10 minuts de joc. El gol va despertar a les creualtenques, que mitjançant Maria Isern i Gemma Font situaven el 3 a 1. A les acaballes, Font feia el seogn del seu compte particular i el quart de les sabadellenques, resultat amb que s'arribaria al descans (4-1).

A la represa, les arlequinades van mantenir un ritme alt tant en atac com en defensa per golejar el seu rival. Cintia, en tres ocasions, Arinna i Maria Isern, situaven el definitiu 9 a 1.

Primers tres punts per a l'FS Sabadell Femení, que enguany tornarà a intentar acabar a les posicions capdavanteres i aconseguir l'ascens.

