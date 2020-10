Stoichkov arriba, passa la revisió mèdica, s'incorpora i portarà el dorsal '25'

En dinàmica arlequinada. Juan Diego Molina, Stoichkov, va arribar dimarts al vespre acompanyat de la seva dona i el seu fill des de Palma i aquest dimecres ha superat sense problemes la revisió mèdica a l'Hospital Universitari General de Catalunya-Quirón Salut per incorporar-se a la disciplina de l'equip i posar-se a disposició d'Antonio Hidalgo de cara al partit de dissabte (13 hores) contra el Mirandés, en què ja podria debutar.

El seu fitxatge -cedit pel Mallorca- ha alimentat la il·lusió de l'afició sabadellenca. Stoichkov arriba avalat pels 16 gols i el títol de màxim golejador espanyol de la Lliga SmartBank la temporada passada defensant la samarreta de l'Alcorcón, on també va jugar cedit pel club balear. L'atac arlequinat hauria de guanyar pólvora amb la seva presència. D'altra banda, ja se sap que lluirà el dorsal número 25 (només quedava aquest o el 2) i serà presentat aquest dijous a la tarda, probablement a l'Estadi Nova Creu Alta.

Aquest gadità de 26 anys es va formar a les batalles de Segona B: Cacereño amb només 19 anys i tres temporades a la Balompèdica Linense, on va anotar un total de 24 gols. Això va despertar l'interès del Mallorca i el va fitxar la temporada 18/19. Sense tenir un gran protagonisme, va participar en l'ascens a Primera Divisió fent 3 dianes. El club balear el va cedir a l'Alcorcón la temporada passada i allà va explotar definitivament amb un registre espectacular: 16 gols en 40 partits. De totes les maneres. Es va convertir en el màxim golejador espanyol de la Segona Divisió A, i va guanyar el trofeu Zarra de la categoria.

D'altra banda, el club manté oberta la porta del japonès Shinji Kagawa. El director esportiu, José Manzanera, treballa per aconseguir un acord econòmic i poder incorporar un futbolista que podria aportar un extra a l'atac arlequinat. Com que és un agent lliure, la seva contractació es pot produir en qualsevol moment si no se supera el límit salarial establert per la LFP.

