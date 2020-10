Un estudi amb participació del Taulí relaciona obesitat i complicacions en pacients Covid

Un estudi internacional que es pot consultar a la publicació The Lancet en què ha participat l'Hospital Parc Taulí de Sabadell relaciona l'obesitat amb el risc de patir complicacions greus en pacients de coronavirus. Es tracta d'un estudi en què hi han pres part els professionals del Parc Taulí Antoni Artigas, metge intensivista sènior, i Gemma Gomà, infermera de recerca, i en el qual s'han estudiat un total de 125 pacients hospitalitzats a l'Àrea de Crítics d'el Parc Taulí de Sabadell, ingressats en estat greu a causa de l'coronavirus.

Els objectius d'aquest estudi multicèntric són determinar l'associació de l'obesitat o l'Índex de Massa Corporal (IMC) i el risc de patir una Covid greu amb ventilació mecànica invasiva (intubació), així com explorar l'impacte de l'edat i el sexe en aquesta relació. Els participants van ser pacients coronavirus ingressats a cures intensives en un total de 21 centres d'Europa, Israel i Estats Units, entre els quals figuren els de el centre hospitalari sabadellenc.

L'estudi es va fer entre el 19 de febrer i el 19 de maig, i es van estudiar 1.461 pacients, dels quals el 73% eren homes, un 74% d'aquests pacients van requerir intubació amb ventilació mecànica, i la mortalitat als 28 dies va ser del 36%. De tota la població que es va estudiar, el 37,5% tenien obesitat, és a dir, tenien un IMC superior a 30, que va permetre obtenir resultats importants centrats en què, d'una banda, es va trobar una relació molt significativa entre l'obesitat i la necessitat de ser intubats amb ventilació mecànica i que aquest fet, sorprenentment, era especialment significatiu en dones joves obeses menors de 50 anys.

D'altra banda, els investigadors també van veure que els malalts amb obesitat important es relacionaven amb una major mortalitat, i que aquest augment també es donava en pacients amb edat avançada. "La importància dels resultats d'aquest estudi és important per identificar els pacients que són de risc, per intentar fer mesures de prevenció a la població d'alt risc, així com per a la millora de l'organització assistencial", assenyala el doctor Artigas en un comunicat del Parc Taulí.

Cal destacar que, a més d'aquest estudi, els professionals del Parc Taulí participen en altres també de caràcter multicèntric internacionals relacionats amb la Covid-19 en l'àmbit del pacient crític. Entre ells, un estudi amb la Universitat de Lille per identificar si els malalts amb Covid intubats i amb ventilació mecànica feien més infeccions pulmonars sobreafegides, i comparar-los amb malalts No Covid i amb pacients amb infecció respiratòria.

Un altre estudi en fase avançada multicèntric i europeu, coordinat per un investigador alemany i amb el suport de Societat Europea de Cures Intensives, estudia l'afectació la Covid en pacients majors de 75 anys que ingressen en cures intensives. participen vuit centres espanyols, que han aportat el major volum de malalts, coordinats pel doctor Artigas, amb 1.500 malalts.

