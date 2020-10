Un punt de vista diferent i temporal

Poques vegades com ara hem pogut observar amb tant detall la parròquia de la Puríssima. El sabadellenc Jaume Manyosa, coneixedor del projecte de Mañero per construir dos edificis amb una plaça enmig just al solar del davant de l’església, a la Via Massagué, va aprofitar que ara aquest espai és buit per immortalitzar-la des d’un punt de vista que potser no tornarem a veure més perquè d’aquí a uns mesos canviarà completament. La foto la va fer amb el seu mòbil des del Raval de Dins, just després que per fer les obres retiressin el mur que hi havia. La incertesa ve donada perquè costa imaginar-se com es veurà l’església un cop completada la construcció dels edificis i la plaça. El veí creu que “d’alçada potser sí, però d’amplada segurament no la tornarem a veure amb aquesta perspectiva”.

Des de fa 50 anys, quan es va casar, Manyosa és veí de la Via Massagué i sempre ha vist la Puríssima; “no hi vaig ser batejat però me l’estimo com si ho fos”, remarca. Per a ell, l’església “té un cert apreci i un cert encant”, i en destaca el seu particular campanar central.

Gràcies al projecte que s’està duent a terme ara en aquest espai, Jaume Manyosa espera que es reactivi la zona, ja que “actualment hi ha molt poca vida, tot ha baixat molt”. Començant per l’edifici on hi havia hagut Casa Guillermo i ara hi haurà un restaurant de menjar ràpid KFC –com va avançar el D.S.– i sumant-hi els nous blocs de pisos i locals que s’establiran en aquest altre solar, el sabadellenc confia que la Via Massagué començarà a recuperar el pols.

Una altra cosa, com apunta, és si l’estil dels nous edificis s’adequarà al que predomina en aquesta zona. Una qüestió que també depèn dels gustos de cadascú, com reconeix.

