Doble derrota dels equips sabadellencs d'handbol abans del derbi

OAR Gràcia i Creu Alta Sabadell Handbol afrontaran el derbi de la setmana que ve amb la intenció d'esborrar les derrotes que han encaixat en aquesta segona jornada de la Primera Nacional. El conjunt gracienc no ha tingut opció a la sempre difícil pista del BM La Roca. El 2-2 dels primers minuts ha estat l'únic moment de cert equilibri en un marcador que s'ha eixamplat fins al 6-2 i al descans ja reflectia una diferència contundent de 10 gols (20-10). Massa facilitats defensives de l'equip de Salvador Gomis.

Ni els encerts de Quim Vaillo (7 gols) han servit per canviar la dinàmica del duel, sempre controlat pels roquerols. Hi ha hagut una petita reacció de l'OAR, però no ha estat suficient per arribar als últims minuts amb possibilitats. El 30-23 definitiu (10-13 de parcial en aquesta segona part) explica la superioritat dels locals en el còmput general del matx.

Tampoc ha pogut estrenar-se amb èxit el Sabadell Creu Alta Handbol en el seu històric retorn a categoria nacional com a local. El pavelló de Can Balsach ha estat escenari d'un partit força igualat a la primera part davant el Sant Joan Despí. Els arlequinats de Sergi Cifré han estat capaços de posar-se a un gol (del 9-13 al 12-13) en una fase d'encerts, però els últims dos minuts han estat fatídics i un parcial de 0-4 ha deixat el marcador al descans en un 12-17. Una diferència que s'ha mantingut a la represa (20-26) i fins i tot ha augmentat en el tram final del partit fins el definitiu 24.31. L'experiència del Sant Joan ha estat decisiva.

Un punt per l'OAR i zero pel Creu Alta, així afrontaran l'apassionant derbi la setmana que ve. Tots dos amb ganes de refer-se i donar una millor imatge. Es presenta un duel amb grans al·licients, només faltarà l'ambient. El club gracienc haurà de confirmar quina limitació d'assistència de públic tindrà el duel en el pavelló municipal del carrer Boccaccio.

