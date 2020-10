La Creu de Barberà celebra la primera festa de barri post-pandèmia a Sabadell

Ha estat la primera festa major de barri que s’ha celebrat a Sabadell després de la pandèmia. I s’ha convertit en tot un homenatge per als veïns de la Creu de Barberà i de la resta de la ciutat víctimes de la Covid-19. L’associació de veïns del barri ha decidit celebrar aquest cap de setmana la seva festa, que estava prevista per al mes de juliol, per “impulsar la cultura” i “animar els carrers”, explica la presidenta de l’entitat, Ana López.

De fet, el lema d’enguany era Animem el barri, i el cartell insistia en les mesures de seguretat i l’entrada anticipada per gaudir de la programació. Tanmateix, el programa d’aquest any ha estat més reduït que el del 2019 i s’ha celebrat en petit format i “pensant en totes les edats”. “Potser hem estat el conillet d’índies, però hem d’aprendre a conviure i adaptar-nos a la nova situació”, sosté López.

L’homenatge: música i paraules

L’acte d’obertura del programa de festes va ser un “emotiu” homenatge a les víctimes que s’ha endut la pandèmia actual, que barrejava un escrit de Josep Domènec Meseguer, més conegut com a Mingo. La lectura es va amenitzar amb música en viu. L’in memoriam va ser l’únic acte que es va celebrar al centre cívic de la plaça de Castelao, i va comptar amb la presència de veïns i representants municipals com la tinenta d’alcaldessa Marta Morell i els regidors Raul Garcia Barroso (ERC) i José Luis Hernández (Cs).

La resta d’activitats –havaneres, les orquestres Music Machine i Klam, el contacontes a càrrec de Rah-Mon Roma, la tuna i l’espectacle de llum de les Bruixes del Nord– es van celebrar a l’escola de la Romànica per facilitar el control d’accessos. Els actes també es van retransmetre en streaming.

