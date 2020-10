Apareixen caps de porc a la porta d'una casa ocupada de Matadepera

Diversos caps de porc van aparèixer la nit de divendres davant la porta d'un domicili ocupat de Matadepera. Segons han denunciat diversos veïns i partits polítics, hi podria haver motius racistes en l'atac, ja que a la casa hi viu, des de fa unes setmanes, una família musulmana.

L'Ajuntament de Matadepera s'ha pronunciat sobre els fets, aquest mateix diumenge. Ha condemnat l'atac i ha convocat una junta de portaveus, dimarts vinent, per analitzar-los.

L'Ajuntament condemna fermament els actes ocorreguts aquest cap de setmana en una vivenda ocupada del municipi.

El cas ha agafat volada a Twitter després d'una piulada -acompanyada d'un vídeo on apareixen els caps de porc a la porta- de Xavi Buxeda, un dels portaveus de la plataforma Casa Nostra Casa Vostra. Buxeda denuncia que, des que la família va arribar "de seguida es va veure increpada" i matisa que la casa ocupada és propietat d'un banc.

Fa unes setmanes una família va ocupar una casa a Matadepera, de la qual n’és propietària un banc. De seguida es van veure increpats per gent del mateix poble. Ahir els hi van deixar això a la porta👇🏻 pic.twitter.com/FDUAdSD4pD

La CUP, a banda de condemnar els fets i solidaritzar-se amb els afectats, ha demanat "respondre com a poble" i ha qualificat l'acció "d'atac islamòfob".

Des de la CUP denunciem amb contundència l'atac islamòfob que s'ha produït aquesta nit al poble i mostrem tot el nostre suport a les veïnes afectades. Ara més que mai cal respondre com a Poble! #Antifeixistes @AjMatadepera https://t.co/MMeIcZqzQy

La portaveu municipal d'ERC, Anna Piñol, també ha assenyalat que l'atac es deu al fet que la família que viu a la casa és musulmana i ha expressat que "la intolerància no pot portar res de bo".

Els hi posen caps de porc perquè són musulmans. La intolerància no pot portar res de bo. Com pensa intervenir l’Ajuntament? @nil_lopez #Matadepera https://t.co/4SaaY1QuZw

