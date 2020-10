Doble victòria del Club Natació en l'inici de la Primera Nacional de voleibol

Bon inici de temporada. Els dos conjunts sèniors del Club Natació Sabadell han començat la lliga de voleibol de Primera Nacional amb victòria. El masculí ho ha aconseguit amb autoritat a la pista del CV Barberà. Un 0-3 inapel·lable, amb parcials de 16-25, 25-27 i 17-25. Gairebé no han donat opció i només en el segon set han tingut la rèplica de l'equip local. Després d'haver de renunciar a l'ascens a la Super Lliga-2 per motius econòmics, l'equip de Jordi Fernàndez sembla disposat a tornar a lluitar per les primeres posicions i aspirar a tot.

Publicitat

Per la seva banda, l'equip femení ha hagut de suar de valent a Inca per imposar-se al Garden Hotels Mallorca. Ha estat un partit molt intens i vibrant, amb constants alternatives i molta emoció. De fet, s'ha hagut de decidir en el 'tie break' després d'un autèntic intercanvi de cops. S'ha avançat el conjunt de Hugo Gatuzzo amb un 18-25, però ha igualat el Garden amb un 25-19. Els posteriors 26-28 i 26-24 demostren la gran lluita d'ambdós equips per la victòria que s'han endut les sabadellenques amb un 11-15 en el cinquè set. Una arrencada molt positiva.

Publicitat