El femení de l'OAR Gràcia frega la sorpresa davant el potent Joventut Mataró (30-33)

En el partit en teoria més complicat fins ara, el femení gracienc de Divisió de Plata va ensumar la possibilitat de treure el primer resultat positiu a la lliga. Es va imposar la lògica, ja que el Mataró és un equip que s'ha de moure per la zona alta i que compta amb destacades individualitats que marquen diferències, però li va tocar treballar de valent per acabar superant un Gràcia entonat, intens i sorprenent.

Llàstima de les pèrdues de possessió que van donar moltes ales al Mataró per contraatacar i, especialment, de la fase nefasta abans del descans quan el parcial 0-5 li va fer perdre el preuat avantatge que havia aconseguit (del 13-10 al 13-15). En tornar del vestidor el conjunt gracienc semblava no recuperat del sotrac perquè les visitants van doblar la diferència (17-23), però allò que semblava gairebé decidit es va transformar en el 24-25 que li premià esforç i encerts en aquell instant i que li permeté recuperar les opcions. No en va treure profit perquè el Mataró és més potent i en el tram final no es va deixar sorprendre (30-33). Per a ell els punts per mantenir el coliderat amb el Sant Vicenç i per al Gràcia la millora i la resignació.

Reflexió en el masculí

La contundent derrota encaixada a La Roca (30-23) va deixar un regust molt amarg entre el conjunt masculí. Amb imprecisions a dojo en les possessions i una defensa mancada de la fermesa que requeria l'ocasió, va rebre un correctiu d'aquells que et fan pujar els colors, amb forta incidència del parcial 10-4, cap al descans, que establí el 20-10. Una primera part nefasta del verd-i-blancs.

Cal pensar que hi va haver toc d'alerta al vestidor i també autocrítica. L'actuació dels graciencs a continuació va posar una capa de maquillatge a la meitat anterior i, així, el partit va entrar en la dinàmica previsible fins a finalitzar en 30-23. L'únic petit consol per als graciencs el va aportar el parcial favorable (10-13) en aquell segon temps, però que no compensa gens la desfeta en els primers 30 minuts. Caldrà una reflexió general al vestidor per afrontar el derbi de la setmana que ve davant el Creu Alta Sabadell Handbol al pavelló del carrer Boccaccio.

