Supercampiones d'Espanya

Supercampiones. Can Llong ha estat testimoni del recital de l'Astralpool Club Natació Sabadell a la final de la Supercopa d'Espanya davant el Mataró (6-11). Les sabadellenques, molt sòlides en defensa, han dominat de principi a fi el duel contra les vigents campiones. Amb aquest nou èxit, el Club suma l'onzè títol en dotze edicions. Domini absolut.

Per primera vegada després de l'aturada forçosa per la Covid-19, els dos 'grans' de la Lliga Premaat s'enfrontaven en un duel on l'Astralpool tenia l'oportunitat de venjar-se del cruel desenllça de l'edició de l'any passat, on les mataronines van endur-se la copa de Can Llong a la fatídica tanda de penals.

La final, però, ha durat només vuit minuts. El temps que ha necessitat l'Astralpool per trobar l'encert en atac. Marina Cordobés i Sabrina Van der Sloot han estat les golejadores d'un primer període on les defenses han dominat als atacs (1-2), sobretot, la liderada per Laura Ester. L'equip de Dani Ballart ha topat amb un mur infranquejable, que no els ha permès aprofitar les fins a tres superioritats numèriques dels primers vuit minuts.

En el següent assalt, l'Astralpool ha ofert una versió encara més millorada. Si en defensa l'equip ha continuitat exhibint una gran versió en defensa, en atac l'equip ha estat molt encertat: Maica Garcia, Irene González, màxima golejadora del partit amb quatre dianes, Keuning i Tankeeva, han situat un contundent 1 a 6 a l'equador del partit. Gran defensa nedadora, que ha continuat neutralitzant amb encert les inferioritats numèriques.

A la represa, i amb el partit encarrilat, l'Astralpool Club Natació Sabadell no ha donat cap opció a l'intent de remuntada per part de les mataronines. Els gols d'Alejandra Aznar i l'ex nedadora Anni Espar no han fet trontollar en cap moment a les sabadellenques, que han arribat al darrer període amb cinc gols d'avantatge (4-9). Amb la final ja decidida i el títol al sarró, l'Astralpool s'ha dedicat a administrar la renda de gols davant un Mataró superat de principi a fi.

