Rentat de cara a l'antic centre cívic de Torre-romeu

La Junta de Govern Local d'aquest dilluns ha aprovat convocar el procediment obert per a l’adjudicació del contracte d’obres del projecte de l’edifici de l’antic centre cívic de Torre-romeu, situat al carrer de Francolí, que millorarà la seva accessibilitat. L’operació consistirà principalment en la construcció de noves escales interiors i un ascensor adaptat. El pressupost d’execució per contracte ascendeix a gairebé a 150.000 euros i el termini d’execució previst és de sis mesos.

Els treballs es desenvoluparan en dues fases. La primera correspon a l’enderroc i nova construcció de les escales interiors adequant-les a les normatives de seguretat vigents, en termes de seguretat contra incendis i evacuació d’ocupants. La segona fase correspon a la instal·lació d’un nou ascensor adaptat aprofitant el mateix lloc de l’ascensor existent.

També es preveu la renovació de tots els sanitaris i aixetes de l’equipament, així com la renovació del paviment dels banys i serveis afectats per la renovació de sanitaris. Finalment es preveu la pintura dels paraments horitzontals, verticals i fusteria interiors.

L’edifici es va construir el 1983 per l’arquitecte Josep Casas Arrufí per a l’ús de casal de joves i centre d’esplai. Amb posterioritat, l’any 1993, l’arquitecte Josep Palau i Grau va realitzar una reforma i ampliació de l’edifici per adequar-lo a l’ús de centre cívic del barri de Torre-romeu.

Actualment acull dues entitats. Una és el Centro Cultural de Torre-romeu, que organitza activitats culturals destinades especialment a la gent gran del barri. L’altra és l’Esplai Pandora de la Fundació Idea, dedicada a l’educació en el lleure al districte 7. També hi ha un equip d’educadors de serveis socials.

