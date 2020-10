L'Ajuntament demana avançar les visites al cementiri per Tots Sants

L'Ajuntament de Sabadell demana als ciutadans que tinguin previst visitar el cementiri coincidint amb Tots Sants que avancin el seu desplaçament en la mesura que sigui possible. Així, plantegen que s'hi vagi evitant el dia 1, amb l'opció de fer-ho aquest mateix cap de setmana.

Per aquest motiu, a partir d'aquest dissabte 24 d'octubre es reforçarà el servei d’autobusos, així com el diumenge 25 i el dissabte següent, dia 31. Així, els dies 24 i 25, la Línia L4/F4, en el tram de plaça del Vallès fins al Poblenou, tindrà una freqüència de pas de 15 minuts, entre les 8.30 h i les 14.30 h. La mateixa freqüència de pas s’aplicarà el dissabte 31, però de 8.30 a 18.30 h.

A banda, el dia 1, els autobusos de la línia F4 passaran cada 10 minuts de 8.30 h a 14.30 h i cada 15 minuts entre les 14.30 h i les 18.30 h. En la resta de trams i franges horàries es manté el servei habitual de 30 minuts.

Per accedir al recinte, hi haurà quatre accessos, que a la vegada faran les funcions de sortides. "Hi haurà gel hidroalcohòlic i un reforç de neteja constant d'elements, mobiliari i lavabos", explica la regidora de Salut, Sonia Sada.

Pel que fa a la venda de flors, les parades estaran ubicades a la vorera del pàrquing, no a la banda de la façana, amb la finalitat de no entorpir el pas de persones. A banda, no es farà cap tipus d'acte de tipus cultural ni cerimònies o funerals amb l'objectiu de reduir el volum de persones presents al lloc i limitar l'aforament, que serà de 2.000 persones en tot el recinte.

Amb tot, no es farà un recorregut intern d'obligatori seguiment per als visitants, ja que es donarà llibertat de moviments a l'interior del recinte.

Sense parades de castanyes

Aquest any, a més, els carrers de la ciutat no comptaran amb els tradicionals punts de venda de castanyes. L'Ajuntament no ha concedit autoritzacions per instal·lar estructures per vendre'n d'acord amb la situació sanitària i les mesures preventives de distanciament social per la normativa de la Covid.

Aquesta és una mesura que farà que aquest any no s'instal·lin les taules amb torradores de castanyes, on a Sabadell és habitual que estudiants de diferents centres en venguin per sufragar part del cost dels viatges de finals de curs. En aquesta ocasió, però, en un any en què també hi ha possibilitat que no es puguin dur a terme desplaçaments fora del país per la pandèmia, l'olor de castanya torrada no serà entre nosaltres al cap de setmana de l'1 de novembre, almenys de la manera massiva amb què ens ho trobàvem al carrer.

